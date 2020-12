Les piscines de Jambes et Saint-Servais de nouveau ouvertes

La Ville de Namur a officialisé la réouverture des piscines de Jambes et de Saint-Servais ce mardi 15 décembre.

Depuis ce mardi matin, les piscines communales de Jambes et de Saint-Servais sont à nouveau ouvertes au public. La communication émanait du cabinet de l’échevin namurois des Sports Baudouin Sohier:

«Suite aux annonces gouvernementales et du Bourgmestre Maxime Prévot le 30 novembre 2020, la Ville de Namur avait entamé toutes les démarches nécessaires pour pouvoir procéder à l’ouverture des piscines dans les meilleurs délais. Une de ces démarches concernait les tests pour la légionellose (obligatoires après une longue fermeture). Les résultats reçus ce lundi 14 décembre au matin ont permis cette réouverture. […] L’utilisation des piscines reste soumise à un protocole très strict et les réservations restent obligatoires.»

Dans ces conditions, le tarif préférentiel de 1€ restera d’application.

Dans son communiqué, la Ville de Namur rappelle les modalités pratiques qui accompagnent cette réouverture:

«Accès unique aux nageurs particuliers et aux familles par bulle de 5 (30 nageurs individuels dans le grand bassin et 4 bulles familiales de 5 personnes dans le petit bassin);

Principe: 15 minutes pour se débarrasser en cabine + douche, 60 minutes maximum dans l’eau et 15 minutes pour la douche et la sortie du bâtiment. Fermeture de la piscine 30 minutes pour le nettoyage et la désinfection;

Masque obligatoire dans les bâtiments à l’exception des plans d’eau et douches;

Uniquement accessible sur rendez-vous. »

Il n’est en revanche pas question de retourner dans le bassin de Salzinnes, fermé définitivement de manière anticipative au 31 décembre. Les établissements scolaires, clubs, groupes et écoles de natation ne pourront reprendre leurs activités nautiques qu’à partir du 4 janvier 2021, uniquement pour les entraînements et compétitions pour les enfants nés en 2008 et après. Les entraînements et compétitions pour les + de 12 ans sont interdits au moins jusqu’au 15 janvier.

Les plages horaires de baignade

Jambes • Du lundi au vendredi: 7h-8h30, 9h-10h30, 11h-12h30, 13h-14h30, 15h-16h30 et 17h-18h30 + 19h-20h30 (uniquement le vendredi) • Samedi: 8h-9h30, 10h15-11h45, 12h30-14h, 14h45-16h15 et 17h-18h30 • Dimanche: 9h-10h30 et 11h-12h30