Mank, Sound of Metal, Barbares, Love & Anarchy, Criminal Justice: nos 5 idées streaming du 16 décembre

Un bouton de rose, une oreille musicale, un aigle romain, et un rouge à lèvres: il y a tout cela, et c’est à peu près tout, dans nos idées streaming du 16 décembre. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 Mank

Netflix Drame/Biopic de David Fincher. Avec Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins et Tom Burke. Durée: 2 h 11.

Ce que ça raconte

Dans les années 30, le scénariste et producteur Herman J. Mankiewicz fait partie de la société mondaine hollywoodienne. Ses fréquentations incluent le magnat de la presse Randolph Hearst et sa maîtresse Marion Davies, des personnes dont il s’inspirera pour écrire un film culte: leCitizen Kane d’Orson Welles…

Ce qu’on en pense

Un des projets les plus personnels de David Fincher, le scénario étant signé par feu son père. Une mise en abyme supplémentaire dans ce film foisonnant, électrique, bavard et ultra-référencé. Les cinéphiles seront enchantés, les moins avertis risquent de rester sur le côté.

2 Sound of Metal

Amazon Prime Video Drame de Darius Marder. Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke et Mathieu Amalric. Durée: 2 h 10.

Ce que ça raconte

Batteur dans un groupe de métal, Ruben se découvre un jour des problèmes d’audition. Une nouvelle déstabilisante qui pourrait bien faire rebasculer cet ex-toxicomane dans l’addiction…

Ce qu’on en pense

Mélancolique et âpre comme une chanson de rock à la guitare électrique, Sound of Metal est une belle découverte, abordant à travers le handicap des sujets plus larges d’acceptation de soi.

3 Barbares

Netflix Série historique de Jan Martin Scharf, Arne Nolting & Andreas Heckmann. Avec Jeanne Goursaud et David Schütter (6 épisodes de 45 minutes).

Ce que ça raconte

Enlevé enfant à son père, un grand guerrier germain, Arminius revient au pays dans la peau d’un citoyen romain. Il sera à la base d’une grande révolte.

Ce qu’on en pense

Une nouvelle fiction venue adapter la célèbre bataille de Teutonbourg. Rien de révolutionnaire et un acteur assez falot pour incarner le héros germain, mais une série allemande visuellement de qualité.

4 Love & Anarchy

Netflix Série romantique de Lisa Langseth. Avec Ida Engvoll et Björn Mosten (6 épisodes de 25 à 33 minutes).

Ce que ça raconte

Une mère de famille entame un jeu de séduction ambigu avec un jeune informaticien de son nouvel employeur.

Ce qu’on en pense

Une love story qui séduit par son étrangeté. Et va même chercher d’autres émotions, plus intimes. Une belle petite surprise, en six (petits) épisodes seulement.

5 Criminal Justice

Arte. tv Série judiciaire d’Otto Bathurst. Avec Con O’Neill, Juliet Aubrey, Ben Whishaw et Bill Paterson. Disponible jusqu’au 28/12 (5 épisodes de 50 minutes.

Ce que ça raconte

Parce qu’il était là au mauvais moment, un garçon ordinaire se retrouve en prison, accusé de meurtre, à devoir prouver son innocence.

Ce qu’on en pense

Audacieuse, Criminal Justice (qui a fait l’objet d’un remake US baptisé The Night Of) nous emmène sans concession dans l’âpreté de la prison et l’impuissance de la justice.

