Des chats morts chez le bourgmestre Bernard Bauwens d’Antoing

Un homme de 54 ans comparaissait pour des faits de harcèlement envers le bourgmestre Bernard Bauwens et la Ville d’Antoing

«Je suis victime d’une association de malfaiteurs». Dès le début de l’audience, l’homme que l’on appellera Pierre, tente de se faire passer pour le souffre-douleur dans cette histoire. Pourtant, face à la juge Vanessa Laus, il reconnaît avoir accroché des cadavres de chats aux fenêtres de Bernard Bauwens, le bourgmestre d’Antoing.

«Lui montrer ce qu’il avait fait»

«J’étais propriétaire de trois bâtiments que je louais, mais le bourgmestre les a fait condamner soi-disant à cause de l’hygiène. Pendant huit ans, on ne m’a pas laissé accéder à mes logements. J’ai fini par y entrer par moi-même et il y avait forcément des animaux morts. Vu que le bourgmestre est le chef de l’hygiène, j’ai juste voulu lui montrer ce qu’il avait fait»! Le prévenu a aussi déposé des tas de gravats chez le bourgmestre; avec la même explication à la clé!

«Il entassait les gens»

Face à un homme qui ne semble pas regretter ses gestes, les conseils des parties civiles (le bourgmestre et la Ville d’Antoing) veulent remettre les choses dans leur contexte. «Monsieur a une grande animosité envers le bourgmestre ainsi que la Ville en elle-même depuis plus de dix ans. Si ces immeubles ont été condamnés, c’est parce qu’il profitait du malheur des gens en les entassant. De plus, il n’avait aucun permis d’urbanisme et de location. La Ville a donc pris ses responsabilités, mais ça ne lui a pas plu; il a enlevé les briques et logés de nouvelles personnes. Il a donc été condamné, ses immeubles saisis et deux ont été vendus. Dès lors, les menaces étaient de plus en plus fréquentes.

Le 25 mars 2017, Monsieur est allé accrocher des cadavres de chats aux fenêtres du domicile de Bernard Bauwens. En juin, il a déposé des gravats. Et janvier, alors que cette audience était déjà fixée, il a encore harcelé le bourgmestre. Il va régulièrement à la maison communale pour faire des esclandres. Il faut que ça cesse parce que ça affecte la tranquillité de Monsieur Bauwens.»

La ville demande 500€ de dommages pour le nettoyage des gravats, tandis que le bourgmestre réclame 2 500€ de préjudice moral et matériel.

Comparé à un nazi

Fait très grave, dans les conclusions que Pierre a déposées au tribunal, il compare le bourgmestre d’Antoing à Albert Speer, ministre du troisième Reich et instigateur de la Shoah. Il y indique:

«Je sors un extrait d’un livre d’Albert Speer qui représente bien le bourgmestre et qui dit 'Le pouvoir est délicieux'.»

Notre homme finira par demander la clémence du tribunal parce que «La politique ne doit pas avoir le pouvoir.»

Pour la substitut du procureur du roi, les faits sont établis: «Monsieur minimise les faits et se place en victime. Il tient la partie civile pour responsable, or, à ce que je sache, c’est son procès aujourd’hui.

Cela dure depuis trop longtemps, je veux qu’il ait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je requiers donc une peine d’un an de prison avec sursis.» Le jugement sera prononcé le 11 janvier.