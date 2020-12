Augmentation des amendes, utilisation de drones: voici ce que prévoient les procureurs généraux pour les fêtes de fin d’année

Le collège des procureurs généraux hausse le ton: les amendes pour les «lockdown parties» vont sérieusement augmenter. Mais l’utilisation de drones, elle, n’est pas proportionnelle à leurs yeux

«Des comportements comme ceux qu’on a vécus récemment à Virton ou à Laeken sont inacceptables»: le collège des procureurs généraux a décidé de sévir beaucoup plus sévèrement contre les «locdown parties», les fêtes «qui témoignent du mépris des organisateurs et des participants pour les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie, et à l’égard des cafetiers et restaurateurs, qui, eux, sont obligés de fermer leurs portes».

Amendes triples et quadruples

Le Collège des procureurs généraux a augmenté le montant des amendes pour les fêtes clandestines organisées en violation des mesures sanitaires, a annoncé mardi son président Johan Delmulle, lors d’une conférence de presse.Ces amendes passent ainsi de 250 à 770€ pour les participants à une telle fête. Les organisateurs encourent, eux, une amende jusqu’à 4 000€.

Drones

L’utilisation de drones, pour détecter l’organisation de fêtes illégales, elle, n’est par contre pas autorisée, «parce qu’elle n’est pas proportionnée» à l’égard du respect de la vie privée.

«Les règles pour l’utilisation de drones sont très limitatives», rappellent les procureurs généraux. Du moins dans ce cadre, car leur recours, dans un cadre administratif, «pour contrôler l’affluence sur la digue de mer, dans un parc, ou une rue commerçante», elle, est tout à fait licite.

De même, une visite domiciliaire de la police n’est possible que dans un cadre très strict: soit que l’occupant des lieux ait marqué son accord préalable «et par écrit», soit qu’un juge d’instruction l’ait ordonnée, soit que le flagrant délit soit établi.

Dans le cadre d’infractions éventuelles aux règles en vigueur sur le coronavirus, il faudra, insistent les procureurs généraux, «une instruction du procureur du roi, qui estimera si oui ou non les indices de flagrant délit sont suffisants»