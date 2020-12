L’impact radiologique des centrales nucléaires négligeable en 2019

Les mesures de la radioactivité dans l’environnement belge opérées en 2019 n’ont révélé aucun problème particulier, indique l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) dans son rapport annuel, publié mardi.

Les centrales nucléaires ont eu un impact radiologique négligeable, voire indétectable, sur l’environnement» mais il demeure toutefois quelques points d’attention, avec un impact faible.

En 2019, l’AFCN a réalisé 22.500 mesures de radioactivité sur plus de 3.900 prélèvements d’échantillons. Aucun problème particulier n’a été détecté «en dehors des contaminations historiques connues».

«La plupart du temps, la radioactivité d’origine artificielle est largement inférieure à la radioactivité d’origine naturelle, quand elle n’est pas tout simplement non-mesurable dans les échantillons», souligne l’agence fédérale.

Deux zones problématiques, bien connues, subsistent toutefois, avec un impact «mesurable mais faible sur l’environnement». Il s’agit des bassins hydrographiques de Grote Laak-Molse Nete-Grote Nete et Winterbeek-Demer, qui se jettent dans l’Escaut, et d’Olen.

Dans le premier cas, les «concentrations plus élevées de substances radioactives dans ces bassins sont la conséquence de la pollution historique causée par les rejets de l’ancienne industrie de phosphate en Campine (Grote Laak et Winterbeek) et les rejets historiques des entreprises nucléaires de Mol-Dessel (Molse Nete)», explique l’AFCN.

À Olen, une concentration accrue de substances radioactives est mesurée sur certains sites. Il s’agit de résidus d’une ancienne production de radium dans la région. La radioactivité dans cette commune de la province d’Anvers avait fait couler beaucoup d’encre la semaine dernière, à la suite d’un reportage de la RTBF mettant en avant des mesures élevées de radioactivité. L’agence fédérale de contrôle nucléaire avait répondu que ni l’environnement, ni la population n’étaient en danger et avait assuré surveiller le site de près.

En effet, à Olen et dans les bassins hydrographiques, la surveillance de l’AFCN est accrue. «L’utilisation actuelle des zones concernées ne nécessite pas de mesures supplémentaires afin de protéger la population contre les rayonnements», assure-t-elle dans son rapport annuel.