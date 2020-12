L’Italie veut imposer des mesures plus strictes à l’occasion de Noël

Le gouvernement italien veut imposer des mesures sanitaires plus strictes durant les vacances d’hiver. «Nous avons déjà préparé un plan spécifique pour Noël», a déclaré mardi le Premier ministre Giuseppe Conte au journal La Stampa.

Selon le chef d’État italien, des mesures supplémentaires sont nécessaires. Une troisième vague doit être évitée à tout prix «car elle pourrait être dévastatrice», a-t-il averti.

Au début du mois de décembre, le gouvernement italien avait déjà adopté des règles plus strictes pour la période autour de Noël et du Nouvel An, comme par exemple un couvre-feu prolongé la nuit du Nouvel An. Ces règles seront d’application du 21 décembre au 6 janvier.

Les déplacements au sein de l’Italie ont également été fortement limités, mais le gouvernement examine si la circulation des personnes pourrait être davantage réglementée. Selon les régions, des mesures strictes telles qu’un couvre-feu ou la fermeture du secteur horeca sont déjà en vigueur.

L’Italie a été gravement touchée par la pandémie de coronavirus. À ce jour, plus de 1,855 million d’infections et plus de 65.000 victimes ont été dénombrées.