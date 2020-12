Pas de titres de champions décernés au terme de la saison 2020-2021

La fédération belge de handball (URBH) a annoncé mardi qu’aucun titre de champion ne sera décerné au terme de la saison 2020-2021. «Il n’y aura pas de montants ni de descendants et les championnats nationaux seront repris dans les annales comme une saison blanche», a écrit l’URBH, au regard de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Malgré tout, les matches devraient reprendre le weekend du 20 février et la finale de la Coupe de Belgique, avec les protagonistes de la défunte saison, se tiendra le 8 mai 2021.

Les équipes pourraient disposer de cinq semaines à partir du 15 janvier pour se préparer à la reprise, mais il reste à voir si une reprise effective sera possible à ce moment. «L’intention est de jouer le plus grand nombre de matchs possible à partir du week-end des 20 et 21 février», a déclaré Jean-François Hannosset, président de l’URBH.

Les matches qui ne pourront être joués en raison de la crise seront tout simplement annulés et non reportés, a précisé l’URBH, qui veut «conserver autant que possible le calendrier original de ses compétitions».

La fédération a décidé d’organiser la finale de la Coupe le 8 mai 2021, avec les finalistes de l’année dernière. «L’année dernière, à l’exception de la finale, la Coupe de Belgique a été entièrement jouée. Il n’est pas possible d’organiser une compétition complète cette saison, en dehors de la compétition régulière. C’est pourquoi l’idée de jouer la finale de la saison dernière, le 8 mai 2021, nous semble à la fois originale et juste», a expliqué M. Hannosset.

Chez les dames, la finale opposera Hasselt à Saint-Trond alors qu’Achilles Bocholt et Visé s’affronteront chez les messieurs.