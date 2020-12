Les États-Unis et le Canada vaccinent, l’Allemagne s’impatiente

Les États-Unis et le Canada ont commencé à vacciner leurs populations contre le Covid-19, avec l’espoir de juguler la maladie qui continue à se propager en Europe où l’Allemagne s’impatiente d’attendre le feu vert de l’Agence européenne des médicaments (AEM).

L’AEM s’est donnée jusqu’au 29 décembre pour rendre sa décision. Mais lundi soir le ministre allemand de la Santé Jens Spahn lui a demandé d’accélérer le mouvement, alors que son pays, plutôt épargné par la première vague de la pandémie au printemps, est durement affectée par la deuxième.

«L’objectif est de parvenir à une autorisation avant Noël, nous voulons commencer la vaccination avant la fin de l’année» avec le vaccin développé par les laboratoires allemand BioNTech et américain Pfizer, a-t-il réitéré mardi lors d’une conférence de presse.

Selon le quotidien Bild, les services de la chancelière Angela Merkel font aussi pression en coulisse sur l’AEM et l’Union européenne pour hâter la décision. Les autorités allemandes sont fin prêtes à lancer leur campagne, qui doit débuter par les personnels soignants et les groupes de population les plus à risque.

Aux EÉats-Unis, ce sont aussi les soignants les plus exposés et les personnes âgées qui sont visés en priorité. Une infirmière en soins intensifs new-yorkaise est ainsi devenue la première à se voir administrer, devant les caméras, le vaccin BioNTech/Pfizer, dans le pays le plus endeuillé par le Covid-19 au monde avec 300.479 morts

Près de trois millions de doses doivent être distribuées d’ici mercredi, avec l’objectif de vacciner quelque 20 millions d’Américains avant fin décembre et 100 millions avant fin mars. «C’est la lumière au bout du tunnel, mais le tunnel est long», a cependant averti le gouverneur de New York Andrew Cuomo, tandis que le très respecté immunologiste Anthony Fauci a prévenu qu’il fallait s’attendre à devoir porter un masque et respecter la distanciation pendant des mois encore.

Le Canada a été l’autre grand pays à lancer la vaccination lundi avec le sérum de Pfizer/BioNTech, tandis qu’Abou Dhabi démarrait les injections avec le vaccin du géant chinois du médicament Sinopharm.

La Jordanie est la dernière nation en date à avoir donné son feu vert mardi au vaccin Pfizer/BioNTech, après Singapour la veille, Bahreïn, l’Arabie saoudite, le Mexique et le Royaume-Uni, pionnière dans le lancement de la vaccination la semaine dernière.

Cela n’a pas empêché Londres et certaines régions du sud-est de l’Angleterre de passer lundi au troisième niveau d’alerte, avec fermeture des hôtels, pubs et restaurants, en raison d’une augmentation «exponentielle» des cas de Covid-19.

La nouvelle flambée pourrait être liée à une mutation du virus, selon les autorités. Elles ont cependant estimé «hautement improbable» que cette nouvelle variante ne réponde pas au vaccin. Par ailleurs, les chiffres du chômage publiés mardi montraient que malgré le système gouvernemental d’indemnisation du chômage partiel qui a maintenu l’emploi sous perfusion dans le pays depuis le début de la pandémie, les licenciements ont atteint au Royaume-Uni un record à 370.000 au cours des trois mois achevés en octobre.

Craignant une poussée des contaminations pendant les fêtes de fin d’année, d’autres autorités européennes ont annoncé de nouvelles mesures de confinement, Allemagne et Pays-Bas en tête. Le confinement partiel imposé aux Allemands démarre mercredi et durera, dans un premier temps, jusqu’au 10 janvier.

Aux Pays-Bas, un confinement de cinq semaines va entrer en vigueur cette semaine jusqu’au 19 janvier.

De son côté, la France sortait mardi d’un deuxième confinement d’un mois et demi, qui laissera la place à un couvre-feu, sauf pour le réveillon de Noël. La levée des restrictions ne concernera toutefois pas bars, restaurants, théâtres, salles de spectacle, cinémas, musées, ou encore tribunes de stade, qui resteront fermés.

La Russie, qui s’est refusée à tout nouveau confinement pour préserver son économie, est désormais confrontée à un bilan humain du Covid-19 en hausse et à une crise économique.»N ous attendons une hausse de la mortalité en novembre et en décembre», a admis la vice-Première ministre en charge des questions de Santé, Tatiana Golikova, tandis que sur les réseaux sociaux, les vidéos d’hôpitaux provinciaux dépassés et de morgues pleines se multiplient.

Au Japon, malgré la recrudescence des infections et le scepticisme persistant du public, la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike a déclaré ne voir «aucun scénario» susceptible de mener à une annulation des Jeux olympiques en 2021, dans un entretien avec l’AFP mardi.

Jusqu’ici, la pandémie a fait au moins 1,62 millions de morts dans le monde à ce jour, avec près de 73 millions de cas diagnostiqués, selon un bilan établi par l’AFP mardi à 11H00 GMT (12h00 HB) à partir de sources officielles.

Derrière les EÉats-Unis, le pays le plus endeuillé est le Brésil avec 181.835 morts, puis l’Inde (143.709), le Mexique (114.298) et l’Italie (65.011).