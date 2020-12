Une plateforme européenne pour récolter et recycler les batteries des voitures électriques

Une plateforme logicielle européenne pour récolter et recycler ou réutiliser des batteries lithium-ion, baptisée Reneos, a été lancée afin de répondre à la demande croissante du recyclage des batteries des voitures électriques.

L’utilisation des batteries suit une pente ascendante depuis plusieurs années. Avec l’arrivée des véhicules électriques, la demande pour des solutions durables pour les batteries lithium-ion usagées augmente également. Et ces tendances à la hausse devraient se poursuivre ces prochaines années.

Pour rencontrer ces demandes, l’organisation environnementale Bebat s’est associée à des partenaires étrangers pour créer Reneos, une plateforme logicielle qui permet d’organiser facilement la collecte et le recyclage des batteries. Lors du traitement, il est possible de choisir entre la réutilisation de la batterie, sa reconversion ou son démantèlement pour être recyclée.

Un fabricant de motos électriques, Zero Motorcycles, utilise d’ores et déjà Reneos. L’entreprise est implantée dans le Benelux, en Norvège, Finlande, Suède, Allemagne, France, Italie, Espagne, Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande, Autriche et Tchéquie.