Rapport Creg: un plan à court terme pour s’attaquer aux contrats d’énergie dormants

Un plan d’attaque sur les contrats d’énergie dormants arrivera à très court terme, ont promis les dirigeants de plusieurs fournisseurs après une rencontre avec la ministre fédérale de l’Énergie Tinne Van der Straeten, le ministre des Affaires sociales Pierre-Yves Dermagne et la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker. Une nouvelle réunion à ce sujet est prévue mi-janvier, a indiqué mardi Mme Van der Straeten.

La problématique des contrats d’énergie dormants a été une nouvelle fois dénoncée mardi par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg). Le régulateur fédéral a indiqué que plus de 300.000 ménages disposent d’un tel contrat pour l’électricité et plus de 170.000 pour le gaz. Il s’agit de contrats arrivés à échéance, qui sont prolongés en conservant les prix souscrits initialement, malgré la baisse des tarifs survenue sur le marché.

Selon la Creg, plus d’un million de ménages pourrait économiser plus de 500 euros par an sur sa facture d’énergie. En raison notamment de la crise sanitaire, les prix de l’électricité et du gaz ont fortement baissé cette année, une diminution qui n’a pas bénéficié à de nombreux ménages, qui paient leur énergie trop cher, soit parce qu’ils n’ont jamais changé de contrat depuis la libéralisation du marché en 2007, soit parce qu’en changeant, ils ont opté pour les contrats les plus chers.

Les contrats dormants sont pointés du doigt par la Creg car ils restent plus chers, sont de longue durée et comme ils ne sont plus proposés sur le marché, ils ne sont plus publiés. Ils ne se retrouvent dès lors pas dans la plupart des comparateurs de prix.

Selon la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker, ces contrats sont en conflit avec l’obligation de transparence des entreprises énergétiques. «Nous attendons des fournisseurs d’énergie qu’ils recherchent ensemble des solutions abordables pour leurs clients. Une communication transparente reste la meilleure garantie d’une relation durable avec le consommateur.»

Le ministre des Affaires sociales, Pierre-Yves Dermagne, souligne que l’accord de gouvernement prévoit de s’attaquer à la problématique en révisant l’accord du consommateur. Ce dernier, qui doit protéger les droits des clients, ne lie pour l’instant que neuf des 19 fournisseurs actifs, a déploré la Creg, qui souhaite qu’il soit rendu obligatoire. «Des discussions constructives (sur cet accord, NDLR) ont été entamées avec le secteur et nous attendons des propositions à la mi-janvier», a signalé M. Dermagne.