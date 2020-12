Le nombre de patients Covid stagne au CHwapi: «On est dans un plateau depuis trois semaines»

Les chiffres oscillent entre 35 et 40 patients en unités Covid, mais la situation s’améliore au niveau des soins intensifs.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le centre hospitalier tournaisien. Bien loin de la flambée des hospitalisations en unités Covid du début du mois de novembre (NDLR: jusqu’à 150 patients), le CHwapi ne voit plus ses chiffres diminuer depuis trois semaines. «On se situe dans un plateau avec entre 35 et 40 personnes dans les services Covid. Actuellement, nous avons 35 patients dont 6 aux soins intensifs. Le nombre d’admissions baisse un peu à une ou deux par jour. Une tendance que l’on observe au niveau national », explique la directrice médicale Florence Hut.

Sur les personnes hospitalisées depuis une dizaine de jours, l’hôpital tournaisien observe qu’il s’agit essentiellement de citoyens âgés, de 70 ans et plus. «Par rapport à notre situation frontalière, on m’avait demandé si la forte affluence constatée dans les centres commerciaux, comme à Lille, allait nous impacter mais on n’a pas ressenti de répercussions pour l’instant.»

Une reprise progressive des activités hors-Covid

Parmi les indicateurs positifs, le Dr Hut évoque les sorties de malades positifs au virus tous les jours et plus aucune admission directe en soins intensifs depuis «un petit temps ».

L’évolution sous contrôle de l’épidémie a amené le CHwapi à s’engager dans une phase de reprise progressive de certaines activités. L’hôpital de jour a été rouvert la semaine dernière tout comme la moitié du quartier opératoire depuis quinze jours. Mais l’on sent bien que la directrice de l’hôpital ne veut pas se précipiter compte tenu, notamment, de l’évolution légèrement à la hausse du nombre de contaminations. C’est d’autant plus vrai que l’on va rentrer dans une période délicate, avec les fêtes de fin d’année.

«Nous comprenons tout à fait qu’il est difficile pour les patients et le personnel médical d’avoir des perspectives. À partir du 4 janvier, nous prévoyons toutefois d’accroître notre capacité opérationnelle avec la reprise de la plupart des activités hors Covid. 2020 aura été une année où les gens, non touchés par le Covid ou qui n’ont pas été très malades, ont été un peu délaissés. La crise a eu un impact évident sur les comportements, notamment de certains patients qui ont souhaité reporter leur opération», indique enfin la directrice médicale du CHwapi.