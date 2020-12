La Région bruxelloise propose un service de «leasing social de vélos»

Avec le soutien de Bruxelles Mobilité, trois ASBL travailleront ensemble pour réparer 400 vélos et les équiper d’un antivol et d’un éclairage adéquats. Les vélos seront mis à la disposition des organismes bruxellois actifs avec des publics précarisés.

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert au projet de «leasing social de vélos», indique ce mardi un communiqué de Bruxelles Mobilité. L’objectif est d’aider rapidement 400 personnes défavorisées à utiliser le vélo.

Le projet consacre la collaboration de trois ASBL vélo actives à Bruxelles, Cyclo, Pro Vélo et les Ateliers de la rue Voot. Avec le soutien de Bruxelles Mobilité, les trois ASBL travailleront ensemble pour réparer 400 vélos de seconde main et les équiper d’un antivol et d’un éclairage adéquats. Les vélos seront mis à la disposition des organismes bruxellois actifs avec des publics précarisés, tels que les centres d’intégration, les maisons médicales de quartier, les centres d’alphabétisation, les centres d’émancipation, les CPAS...

Doubler la part modale du vélo d’ici 2025

Les 210 premiers cycles ont été remis hier/lundi par la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, via l’ASBL Collectif Alpha (centre d’alphabétisation). La mise à disposition du vélo est gratuite, pendant un an et est accompagnée d’une formation de mise en selle et des bases de la mécanique (crevaison, tension des freins, lubrification...).

L’initiative s’inscrit aussi dans le cadre du plan régional de mobilité «GoodMove» et de l’objectif de doubler la part modale du vélo d’ici 2025.