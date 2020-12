Vendée Globe: Thomas Ruyant passe devant Charlie Dalin, relégué à la 3e place, après des ennuis de foil

Thomas Ruyant a retrouvé la tête du Vendée Globe. Encore troisième au pointage de 22h00 lundi, le skipper de LinkedOut possédait 2,5 milles nautiques (4,6 km) d’avance sur Yannick Bestaven (Maître Coq IV) et 8,3 (15,4 km) sur Charlie Dalin (Apivia), qui emmenait la course depuis le 23 novembre et possédait encore 42 milles nautiques (78 km) d’avance sur son premier poursuivant (Bestaven) six heures plus tôt. Des ennuis techniques constatés sur l’Apivia lundi vers 19 heures sont à l’origine de ces bouleversements.

Thomas Ruyant (LinkedOut) avait cédé la tête de la course à Charlie Dalin (Apivia) le 23 novembre. Ce dernier a annoncé lundi soir des dégâts au niveau du système de foil (appendice latéral permettant au bateau de se soulever) à bâbord (gauche du navire).

Sa vitesse est tombée à six noeuds (11 km/h), alors que Thomas Ruyant progressait mardi matin à plus de 15 noeuds (27,7 km/h). Ironie du sort, le nouveau leader de la course a connu la même situation dans l’Océan indien fin novembre une avarie sur son foil bâbord qui l’a obligé à s’arrêter momentanément pour réparer, avant de reprendre la course.