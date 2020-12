Eupen - Genk reporté, c’est officiel: plus de 7 cas positifs au Covid-19 du côté eupenois

Sans surprise, le match Eupen-Genk prévu ce mercredi 16 décembre est officiellement reporté à date ultérieure.

C’est officiel depuis ce mardi matin: «La rencontre AS Eupen – KRC Genk de la Jupiler Pro League prévue demain, mercredi 16 décembre, a été reportée par le manager du calendrier» indique par voie de communiqué officiel la Pro League. «Cette décision fait suite à la demande de l’AS Eupen, après que plus de 7 joueurs du noyau A ont été testés positifs au Covid-19. Conformément au protocole de test au Covid-19 et au Règlement fédéral, le club a introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter le match. La communication sur la nouvelle date suivra.»

«Certains résultats ne sont pas encore connus»

L’AS Eupen a fait savoir dans la foulée que «le nombre de joueurs de l’AS Eupen infectés par le virus Covid-19 reste élevé. Après les tests de lundi matin, plus de 7 résultats positifs ont été communiqués au club jusqu’à présent, tous les résultats des tests ne sont pas encore connus.» Et de rappeler: «Le règlement stipule qu’un match de Pro League est reporté si au moins 7 joueurs d’une des équipes ont été testés positifs au Covid-19.»

Déjà reporté dimanche

Après avoir évoqué sept cas positifs au coronavirus vendredi dernier, l’AS Eupen a fait savoir dimanche que 18 membres du noyau A étaient touchés, dont 13 joueurs.

Le match de dimanche face à Zulte-Waregem avait été reporté dès l’annonce de vendredi. De gros doutes planaient sur la tenue de la rencontre de ce mercredi entre Eupen et Genk.

Désormais, on s’interroge sur le déplacement des Pandas, samedi à Ostende.

L’AS Eupen fera le point sur la situation et répondra aux questions de la presse ce mardi dès 14 heures.