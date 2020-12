Climat, virus, élections: l’année 2020 en dix records

Température la plus élevée, crise la plus forte, élections les plus coûteuses: retour sur l’année 2020 en dix records dans le domaine climatique, sanitaire, économique, politique et sportif.

Une température record de 54,4°C a été enregistrée le 16 août dans la vallée de la Mort en Californie, troisième température la plus chaude jamais relevée sur terre après des records remontant à 1913 et 1931.

Enième signe du réchauffement de la planète, 2020 s’annonce comme la deuxième année plus chaude après 2016 et la décennie écoulée s’affiche comme «la plus chaude jamais observée», selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Epidémie de records

Nouvelle maladie apparue fin 2019 en Chine, la pandémie de Covid-19 a établi des records par la rapidité de son expansion géographique et la puissance de ses effets sur l’activité humaine.

Le 2 avril, trois mois seulement après le démarrage de l’épidémie, plus de 3,9 milliards de personnes, soit la moitié de l’humanité, sont contraintes ou appelées à se confiner, selon un décompte de l’AFP.

Récession la plus forte

Le coup d’arrêt porté à l’économie par la crise sanitaire et la vague de confinements s’est traduit par une récession brutale au printemps, comparée par sa violence à la crise de 29.

En avril, 20,5 millions d’emplois ont été détruits aux États-Unis. Au niveau mondial, le FMI table sur une contraction du PIB de 4,4%. Le chiffre d’affaire des multinationales de l’internet a en revanche bondi de 18,4% sur les 9 premiers mois de l’année, selon Mediobanca.

Bilan le plus lourd?

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dénombré le 14 novembre un nombre record de 700.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures.

Mais le bilan officiel de la pandémie avec plus d’1,6 million de morts à fin 2020, demeure inférieur à celui d’autres épidémies: la «Grippe espagnole» de 1918-19 a tué 50 millions de personnes et la Peste noire a éliminé la moitié de la population européenne à la fin du Moyen-âge.

Record en besoins humanitaires

A cause du Covid-19, le nombre des personnes ayant besoin d’aide humanitaire va atteindre un niveau jamais enregistré de 235 millions d’humains et «le tableau que nous présentons est le plus sombre que nous ayons jamais exposé en matière de besoins humanitaires», a déploré le responsable des Affaires humanitaires de l’ONU Mark Lowcock.

Pluie de billets sur les élections US

14 milliards de dollars: jamais autant d’argent n’avait été dépensé pour des élections américaines. La campagne pour le scrutin présidentiel et législatif du 3 novembre 2020 aux États-Unis a occasionné deux fois plus de dépenses par les candidats que lors des élections de 2016 et trois fois plus que pour celles de l’an 2000, selon l’institut indépendant Center for Responsive politics.

F1: plus fort que «Schumi»

Le pilote britannique de Formule 1 Lewis Hamilton a dépassé le record de victoires en Grand Prix détenu par l’Allemand Michael Schumacher avec un 94e trophée remporté en novembre en Turquie.

Hamilton fait désormais jeu égal avec le mythique «Schumi» pour le nombre de couronnes mondiales, avec sept titres de champion du monde.

Plus vite, plus haut

L’athlétisme a enregistré une nuée de records en 2020: l’Ougandais Joshua Cheptegei est devenu le plus rapide sur 10.000 mètres en 26 minutes et 11 secondes en octobre à Valence (Espagne) tandis que le perchiste suédois Armand Duplantis a dépassé la légende ukrainienne Sergeï Bubka, en s’élevant à 6,15 mètres en septembre à Rome.

Plus lourde défaite

En s’inclinant 6 à 0 face à l’Espagne, l’équipe allemande de football, quadruple championne du monde, a subi le 18 novembre à Séville sa plus lourde défaite depuis 1931. La déroute n’a pas empêché Joachim Löw, sélectionneur de la Mannschaft depuis 2006, d’être confirmé à son poste jusqu’à l’Euro en 2021.

Le prix du pigeon s’envole

New Kim, pigeon voyageur femelle d’un élevage belge, a été acheté en novembre à un prix record de 1,6 million d’euros par un Chinois lors d’une vente aux enchères électronique.