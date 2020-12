La République tchèque réinstaure un couvre-feu, ferme bars et restaurants pour Noël

Le gouvernement tchèque a annoncé lundi la réinstauration d’un couvre-feu nocturne, ainsi que la fermeture des restaurants et bars dans le pays pour Noël, face à la vigueur de la pandémie de Covid-19.

Les mesures annoncées comprennent également une limitation à six personnes pour les rassemblements en intérieur et en extérieur, et une interdiction de consommer de l’alcool en extérieur, à partir du 18 décembre.

«Cela a été une décision très difficile à prendre car nous savons à quel point cela aura un impact sur la vie des gens», a déclaré aux journalistes le Premier ministre Andrej Babis. Les commerces et services resteront néanmoins ouverts, a-t-il précisé.

La République tchèque, qui compte 11 millions de personnes, a connu une flambée de coronavirus plus tôt dans l’automne, avec 15.000 nouveaux cas par jour, et a depuis du mal à juguler l’épidémie.

Ces dernières semaines, il enregistre environ 6.000 nouveaux cas de contamination par jour, pour un bilan total depuis mars de plus de 580.000 cas et plus de 9.600 décès.

Le ralentissement de l’épidémie avait conduit le gouvernement à assouplir certaines restrictions début décembre, notamment en rouvrant restaurants, musées et galeries, mais le soulagement a été de courte durée.

Exaspérés par les nouvelles restrictions, les propriétaires de bars ont menacé de rester ouverts à moins que le gouvernement ne promette une compensation pour la perte de revenus.

Le gouvernement, qui prévoit un déficit budgétaire record (près de 10% du PIB prévisionnel), a également annoncé lundi un programme d’aide pour les entreprises touchées par les conséquences de la pandémie de coronavirus.

Prague a par ailleurs annoncé que le gouvernement proposerait des tests antigéniques de dépistage du Covid-19 gratuits à tous les citoyens, à partir du 16 décembre.

M. Babis a indiqué que le pays s’attendait à recevoir un premier lot de vaccins contre le Covid-19 à la fin du mois.