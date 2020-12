Une grande roue bientôt aussi permanente que les échafaudages sur la place Poelaert

Une grande roue pourra s’installer en permanence sur la place Poelaert. La Ville de Bruxelles recherche un prestataire: les candidatures sont ouvertes.

Une grande roue pourra s’installer de façon permanente sur la place Poelaert. La Ville de Bruxelles vient en effet de donner son feu vert pour pérenniser ce point de vue mobile imprenable sur les Marolles et une des vues panoramiques les plus courues de la capitale. C’est ce qu’annonce un communiqué de l’échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI) après approbation ce 14 décembre par le Conseil communal.

ÉdA – Jacques DUCHÂTEAU «Les différentes phases tests se sont révélées très positives et ce malgré la crise covid», commente Maingain. «Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape importante qui est franchie avec l’accord du Conseil communal». Et d’ajouter: «la grande roue trouve toute sa place dans notre projet de ville, car elle fera la jonction entre le haut et le bas de la Ville et permettra à tous les Bruxellois de découvrir leur ville sous un angle nouveau. L’attraction apportera aussi une plus-value touristique en vue de la période de relance économique nécessaire en 2021».

Un test grandeur nature avait été mis en place de septembre à novembre 2019 puis reconduit à la belle saison 2020.

L’échevinat des Affaires économiques précise que le dépôt de candidature est ouvert jusqu’au 28 février 2021 à minuit. La désignation du prestataire devra être suivie de l’obtention d’un permis d’urbanisme. Le communiqué précise que, «dans le cahier des charges, la Ville a porté une attention particulière sur la bonne intégration de la roue dans le cadre urbain et environnemental».