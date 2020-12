Steven Van Gucht exhorte les Néerlandais à ne pas venir faire les magasins chez nous

Le nombre de nouveaux cas à nouveau au-dessus de la moyenne

Entre dimanche matin et lundi matin, 8.496 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés aux Pays-Bas, un chiffre légèrement supérieur à la moyenne de la semaine dernière. Au cours des sept derniers jours, une moyenne quotidienne de près de 8.300 tests positifs a en effet été constatée, signale l’Institut national de la santé publique et de l’environnement (RIVM).

Ce total de 8.496 est considérablement plus élevé que celui des autres lundis. Il y a exactement une semaine, le RIVM faisait état d’un peu plus de 7.100 tests positifs tandis que, le lundi précédent, près de 4.600 avaient été signalés sur une période de 24 heures.

Par rapport aux jours précédents, le nombre de contaminations communiqué lundi a toutefois diminué. Ce qui est souvent le cas en début de semaine car moins de personnes se font tester le week-end.

Le nombre de décès confirmés a augmenté de 35 au cours des dernières 24 heures.

Depuis le début de l’épidémie, près de 622.000 personnes aux Pays-Bas ont été testées positives pour le coronavirus et plus de 10.000 en sont certainement décédées. Les chiffres réels sont probablement plus élevés.