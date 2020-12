Van Ranst: «J’espère que le Comité de concertation fera preuve de courage»

Le virologue Marc Van Ranst espère que les différents gouvernements feront preuve de «sagesse et de courage» lors du prochain Comité de concertation, vendredi.

Ce comité se réunit à nouveau pour discuter de l’approche pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Selon le virologue, la possibilité d’un certain assouplissement semble hors de question.

Le nombre d’infections est à nouveau en légère hausse en Belgique. Les hospitalisations et le nombre de décès continue de diminuer, mais cette baisse semble se stabiliser.

«Le gros problème, bien sûr, est que si vous prenez des mesures plus strictes, vous frappez encore plus durement les 80% de la population qui suivent déjà bien les mesures», explique M. Van Ranst.

«C’est un compromis entre le maintien des mesures existantes et la prise de mesures plus strictes. Je préconise toutefois de réfléchir à des règles plus strictes pour l’instant.»

Les vacances de Noël commenceront dans cinq jours et, selon le virologue, cela pourrait également servir de rempart contre la pandémie, à condition que tout le monde respecte les mesures.

À propos du nouveau groupe d’experts chargé de conseiller le gouvernement, duquel fait partie Marc Van Ranst, il affirme que l’ambiance y est bonne et qu’il y a une bonne coopération. «Je remarque également que le gouvernement prend la question très au sérieux et la suit de très près. Le dossier est connu du début à la fin.»

