Des masques chirurgicaux belges pour Epicura

Le centre hospitalier implanté à Baudour, Hornu et Ath a passé un accord avec Deltrian à Fleurus pour constituer une réserve stratégique de 100 000 masques.

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, les hôpitaux continueront à avoir d’importants besoins en équipements de protection dans les mois à venir. Afin d’éviter tout problème d’approvisionnement comme cela a pu être le cas au début de la pandémie de coronavirus, le centre hospitalier Epicura vient d’annoncer qu’il avait passé un contrat avec Deltrian International pour fournir 100 000 masques chirurgicaux.

La société garantit une réserve stratégique disponible à seulement 50 kilomètres des implantations hospitalières d’Epicura et endéans la semaine. La production a d’ores et déjà débuté et la première livraison aura lieu dans les prochains jours.

Cet accord a pour objectif de sécuriser l’approvisionnement d’Epicura «en misant sur un fournisseur proche géographiquement et fiable au vu de sa longue expérience dans la filtration et des partenaires locaux dont il a su s’entourer», explique la direction hospitalière, qui ne veut plus dépendre des aléas du marché internationaux et de la production chinoise.

C’est en juin 2020 que Deltrian a lancé deux lignes de fabrication de masques citoyens, répondant à un appel du gouvernement wallon qui souhaitait relocaliser la production de masques. Un pari gagnant puisque Deltrian a depuis doublé sa capacité de production et est maintenant équipé de quatre lignes fonctionnelles uniquement dédiées aux masques citoyens et chirurgicaux.

Selon la direction d’Epicura, «ces masques chirurgicaux offrent une grande efficacité (protection contre les projections de gouttelettes et fluides corporels, grande perméabilité à l’air, confort, respirabilité).» Certifiés CE, «leur qualité et leur efficacité permettent de lutter efficacement contre le Covid.»