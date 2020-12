Bilan commercial et sécuritaire satisfaisant à l’Esplanade

Au regard de la fréquentation constatée ce week-end au centre commercial de l’Esplanade à Louvain-la-Neuve, la reprise est jugée satisfaisante sur les plans commercial et sécuritaire, ont indiqué lundi un représentant de la police locale et le directeur du site à l’agence Belga.

La galerie commerçante néo-louvaniste a accueilli de nombreux visiteurs ce dernier week-end et, selon les responsables de l’Esplanade, la tendance à la hausse devrait se confirmer à l’approche de Noël. «En période de pandémie, la capacité d’accueil est réduite de moitié, se limitant à quelque 3.500 clients, en tenant compte du respect des distances et de la réduction de densité d’occupation imposée, explique le directeur Brieuc Smits. Ce week-end, nous avons tourné autour des 80 à 85% de ce volume. Par rapport à ces derniers mois, c’est un mieux et cela devrait progresser encore dans les prochains jours. En termes de chiffres de vente, il est cependant un peu tôt pour dresser un bilan.…»

Du côté des forces de l’ordre, le constat est également positif. «Il y a eu beaucoup de monde, mais pas encore excessivement. Les mesures semblaient par ailleurs bien respectées par les commerçants comme par les visiteurs. Aucun incident particulier n’est à relever», conclut un commissaire ottintois.