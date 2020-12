Mikaela Shiffrin renoue avec la victoire, la 67e, en coupe du monde

En délicatesse avec son ski depuis son retour à la compétition cette saison, qui avait mis fin à 300 jours d’absence sur les pistes, Mikaela Shiffrin a renoué avec la victoire lundi à l’issue du second slalom géant de Courchevel, reporté dimanche en raison de l’instabilité de la neige.

Dans la station française, l’Américaine, meilleure chrono de la première manche, a devancé dans l’ordre l’Italienne Federica Brignone de 82/100es de seconde et la Française Tessa Worley de 1.09 seconde, et a ainsi pu effectuer sa 67e ascension au sommet d’un podium de Coupe du monde. Seule sa compatriote Lindsey Vonn a fait mieux qu’elle dans l’histoire du ski féminin avec 82 succès. Elle rejoint l’Autrichien Marcel Hirscher, lui aussi vainqueur à 67 reprises. Le record absolu reste la propriété du Suédois Ingemar Stenmark avec 86 victoires.

La course a été marquée dans la première manche par la faute de la Slovaque Petra Vlhova. La leader de la Coupe du monde a commis une faute en fin de parcours et manqué une porte. Elle était montée sur le podium des cinq premières courses de l’année et à trois reprises sur la plus haute marche. Il faut remonter à trois saisons (9 mars 2018) pour noter un abandon de la Slovaque en slalom géant.

Au classement de la Coupe du monde, après six épreuves, Vlhova conserve la première place avec 420 points.

L’Italienne Marta Bassino, vainqueur des deux premiers géants de la saison mais qui a chuté dans la 2e manche, cède la tête du classement du petit globe après le 3e des 9 géants, à sa compatriote Brignone.

Shiffrin n’avait plus gagné depuis le 26 janvier 2020 à l’occasion du Super G de Bansko, en Bulgarie. Une semaine plus tard, son père, Jeff, mourrait subitement à la suite d’un accident domestique à l’âge de 65 ans. Shiffrin est rentrée au Colorado et n’est revenue en Europe qu’en mars. Elle devait disputer les dernières courses de la saison de Coupe du monde à Are en Suède, mais elles ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. Au début de cette saison, un douleur dorsale l’a privée du début de la saison en octobre à Sölden.

Revenue le 21 novembre à Levi, elle s’était classée 2e mais n’était plus montée sur le podium dans ses deux courses suivantes terminant 5e du 2e slalom en Finlande et 4e du premier géant de Courchevel, samedi.

Le prochain rendez-vous de la Coupe du monde verra l’entrée en piste des descendeuses vendredi à Val d’Isère. Une seconde descente est programmée samedi et un Super G dimanche.