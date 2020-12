Perspectives économiques de la BNB: 100 000 emplois perdus en Belgique d’ici l’automne 2021

La crise due au coronavirus risque de causer la perte de 100 000 emplois en Belgique entre le début 2020 et l’automne 2021, selon les dernières prévisions économiques de la Banque nationale de Belgique (BNB) publiées lundi.

«Cent mille emplois perdus, c’est grave mais cela reste très limité par rapport à l’ampleur de la chute du produit intérieur brut», a commenté le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, Pierre Wunsch. En 2020, le PIB belge est en effet attendu en chute de 6,7% , une baisse inédite depuis la Seconde guerre mondiale, les deux confinements décidés pour ralentir la progression du virus ayant paralysé en partie l’économie du Plat pays.

Le gouverneur souligne cependant l’efficacité des «très bonnes» mesures économiques, monétaires et prudentielles prises par les différentes autorités belges et européennes face à la crise sanitaire et qui ont permis d’amortir le choc. «Sans toutes ces mesures, on avait rendez-vous avec une crise qui aurait ressemblé aux années ‘30. Finalement, la crise actuelle ne sera pas pire que certaines fortes récessions comme la crise pétrolière ou la crise financière de 2008-2009», estime le gouverneur.

La BNB ne cache toutefois pas qu’en raison des vastes mesures de soutien adoptées ces derniers temps, une partie de l’économie belge se trouve «dans un état de coma artificiel». La grosse incertitude demeure sur ce que l’on trouvera, à terme, lorsqu’on «ouvrira le couvercle de la casserole», c’est-à-dire au moment où il sera mis progressivement un terme aux mesures de soutien.

La Belgique devrait retrouver son PIB d’avant-Covid vers la mi-2022

La Belgique devrait retrouver le niveau de produit intérieur brut (PIB) qui était le sien avant le début de la crise sanitaire vers la mi-2022, estime la Banque nationale de Belgique (BNB) dans ses dernières prévisions économiques publiées lundi. C’est légèrement plus tôt que ce sur quoi tablait la BNB au printemps dernier, lorsqu’elle s’attendait à ce que le PIB belge retrouve fin 2022 son niveau de 2019.

Après le premier confinement, qui s’est traduit par une chute du PIB presque sans précédent au deuxième trimestre, le troisième trimestre (juillet-août-septembre) a vu l’activité économique rebondir fortement, ce qui a donné «presque une reprise en V», constate le gouverneur Pierre Wunsch.

Le deuxième confinement, toujours en cours, a donné un nouveau coup d’arrêt à l’économie belge. «Mais ce qui est clair, c’est que ce second lockdown sera moins sévère sur l’économie que le premier car les mesures sont moins strictes mais aussi parce que nombre d’entreprises sont mieux adaptées», souligne encore Pierre Wunsch.

Pour l’ensemble de l’année 2020, la BNB table désormais sur une chute du PIB belge de 6,7% , avant un retour à une forte croissance en 2021 (+3,5% ) et 2022 (+3,1% ), ce qui permettrait au PIB belge de retrouver son niveau de fin 2019 vers la mi-2022. Ce scénario de forte reprise reste soumis à d’importantes incertitudes et se base sur l’hypothèse où une solution médicale efficace, tel un vaccin, pourrait être distribuée à partir de 2021.

Si le recul du PIB en 2020 est moins prononcé que ce que la Banque nationale craignait initialement, il est malgré tout inédit depuis la Seconde guerre mondiale et près de trois fois supérieur à celui enregistré lors de la crise financière mondiale de 2008-2009.