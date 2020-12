Décès de Gérard Houllier, ancien entraîneur du PSG, Liverpool, Lyon et de l’équipe de France

Le foot français est en deuil avec l’annonce du décès de Gérard Houllier, à l’âge de 73 ans.

La triste nouvelle a été annoncée par la presse hexagonale ce lundi matin: Gérard Houllier est mort. Il venait de regagner son domicile après une opération de l’aorte dans un hôpital parisien.

L’entraîneur français était passé sur les bancs de Lens (1982-85) et du PSG (1985-88), qu’il conduit au 1er titre de son histoire, avant d’intégrer l’encadrement de l’équipe de France jusqu’à en devenir l’entraîneur principal en succédant à Michel Platini après l’Euro 1992. Son mandat à la tête des Bleus se soldera par la désillusion face à la Bulgarie en novembre 1993, avec cette élimination de la course à la World Cup 1994 suite au but d’Emil Kostadinov à la dernière minute.

Houllier s’était relancé en devenant champion d’Europe avec les juniors en 1996 avant de s’envoler pour Liverpool, où il est resté en poste durant 6 années (1998-2004), remportant notamment la Coupe UEFA 2001. Il a ensuite remporté deux championnats de France avec Lyon en 2006 et 2007.