Popularisée par un film devenu culte, la mythique franchise des Indians de Cleveland va changer de nom

Une trilogie culte

La franchise est également le sujet d’une trilogie («Major League» en VO, «Les Indiens» en VF) loufoque devenue culte auprès des amateurs du genre et ayant contribué à populariser le nom des Indians en Europe. Dans les rôles principaux, on retrouvait notamment Charlie Sheen (Platoon, Wall Street, Hot Shots! ) et Omar Epps (Dr. House).

Dans cette trilogie, une showgirl héritant de l’équipe compte bien déménager celle-ci du côté de Miami. Pour arriver à ses fins, elle construit la plus mauvaise équipe possible afin que le public déserte le stade et obtenir ainsi le droit de quitter Cleveland, tel que le stipule une close du contrat liant la franchise à la ville. Naturellement, l’équipe de bras-cassés va finir par épater tout le monde et imposer le respect.

Le film remporte un tel succès lors de sa sortie (1989) que deux suites (Major League II en 1994, Major League Back to the Minors en 1998) verront le jour.