«Les aires marines protégées sont des boucliers de papier»

Les aires marines protégées (AMP) européennes sont de simples «boucliers de papier» qui n’offrent que peu de protection réelle, révèle un rapport publié lundi par l’ONG Oceana. Septante pourcents des 3 449 zones évaluées ont été affectés par au moins une menace majeure et seulement 0,07% de la superficie totale du réseau d’aires marines protégées n’a été affectée par aucune des menaces évaluées.

«Pour être à la hauteur de leur rhétorique ambitieuse sur les objectifs de protection marine, il est essentiel que les gouvernements européens et la Commission européenne interdisent les activités extractives et industrielles qui ont lieu à l’intérieur des AMP, car elles sont fondamentalement incompatibles avec le concept de zones protégées», déclare Vera Coelho, directrice de plaidoyer chez Oceana en Europe.

L’étude révèle que 96% du réseau d’AMP Natura 2000 n’est pas assez protecteur car les sites permettent au moins une activité extractive ou industrielle, ou le développement d’infrastructures. Cela suggère que moins de 0,5% des mers européennes, l’équivalent de la surface de la Belgique, est effectivement protégée dans de véritables AMP qui limitent les activités industrielles nuisibles à l’environnement.

«Au cours de la dernière décennie, la quantité s’est faite au détriment de la qualité, avec de nombreuses AMP désignées sur papier mais sans être véritablement gérées. L’analyse d’Oceana montre que de nombreuses AMP visent à fournir un ‘minimum légal’ our protéger un nombre limité de caractéristiques dans chaque site plutôt que l’écosystème au sens large, et qu’elles ne parviennent pas à faire face aux menaces généralisées comme le trafic maritime, la pêche et le dragage», estime Oceana.

L’organisation appelle les gouvernements européens à modifier radicalement leur gestion et à interdire les activités incompatibles avec les objectifs des AMP.