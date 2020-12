VIDÉO | Les excuses de Thiago Mendes, qui a blessé Neymar lors de PSG-Lyon

Le Brésilien du Paris Saint-Germain est sorti blessé lors du choc face à l’Olympique Lyonnais, ce dimanche.

Selon L’Équipe, Neymar, sorti sur civière, pourrait souffrir d’une entorse de la cheville gauche après un tacle très rugueux de Thiago Mendes. Après consultation du VAR, le milieu brésilien de Lyon a été sanctionné d’un carton rouge.

Neymar saiu de maca após essa falta 😥 Coé Thiago Mendes... precisava po? Mais uma lesão para a carreira do adulto Ney pic.twitter.com/oTO3ZW2WMX — Seja Recrutado ?? (@SejaRecrutado) December 14, 2020

Sur les réseaux sociaux, ce dernier a présenté ses excuses à son compatriote.

«J’espère qu’il va bien. Je n’avais pas l’intention de le blesser. On sait que c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Comme tout le peuple brésilien, j’admire son style de jeu. J’espère qu’il n’aura rien de grave et pourra récupérer rapidement. Pour redonner de la joie aux supporters. Je renouvelle mes plus sincères excuses.»

🇧🇷 Les excuses de Thiago Mendes après avoir blessé Neymar. pic.twitter.com/SQaztWUCsg — RMC Sport (@RMCsport) December 14, 2020

Le Paris Saint-Germain s’est incliné 0-1, hier soir. Jason Denayer était titulaire du côté des Lyonnais.