Saint-Trond – Beerschot reporté

Le club anversois, qui compte plus de 7 cas de Covid-19 dans son noyau, a obtenu le report de sa rencontre à Saint-Trond ce mardi.

La Pro League, conformément au protocole Covid-19, a donc reporté la rencontre à une nouvelle date, qui sera communiquée prochainement.

STVV – Beerschot AV uitgesteld op basis van Covid-19 protocol.



?? https://t.co/SFJijHRv0u



•



STVV – Beerschot AV reporté sur la base du protocole de test au Covid-19.



?? https://t.co/E9a4wiTOGc pic.twitter.com/yvevBa5OiY — Pro League ??🇧🇪 (@ProLeagueBE) December 14, 2020

Avant leur défaite à Mouscron (3-1), samedi, Tissoudali, Frans et Biebauw avaient déjà été contrôlés positifs et placés à l’isolement. D’autres cas ont été découverts depuis lors six joueurs et deux membres du staff.

Selon Het Laatste Nieuws, Holzhauser, Bourdin, Suzuki et Van den Buijs, qui ont tous joué face aux Mouscronnois, seraient concernés.