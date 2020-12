PHOTOS | Mouscron: 14 sinistrés dans l’incendie de 3 maisons

Deux familles nombreuses à reloger

EdA «La maison où s’est déclaré le feu avait déjà subi un incendie, il y a cinq ans. Une maman avec six enfants y vivait. Personne n’a été blessé.

Dans la maison d’à côté, c’est aussi une dame qui y vivait avec quatre enfants. Ces deux maisons dépendant de l’AIS (Agence Immobilière Sociale).

On a un logement d’extrême urgence et on en cherche un autre, avant de prendre d’autres mesures dès demain matin pour reloger toutes ces personnes.

Nous venions justement de discuter de l’intérêt de posséder un second logement d’extrême urgence à Mouscron lors d’une commission récente. Cette nécessité est confirmée aujourd’hui.

Pour la troisième maison, le couple pourra être relogé dans sa famille pour l’instant» a détaillé la bourgmestre descendue sur place avec Ophélie Van Achter pour le CPAS.