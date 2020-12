Les JO de Tokyo auront-ils lieu? Le Sommet olympique a exprimé sa confiance

Le Sommet olympique a également exprimé sa confiance et son engagement en faveur des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, prévus en 2022.

Le neuvième Sommet olympique, réuni virtuellement samedi, a exprimé son «total engagement» et sa «pleine confiance» quant à l’organisation et la parfaite sécurité des prochains Jeux Olympiques de Tokyo, qui débuteront le 23 juillet 2021 dans la capitale japonaise avec un an de retard en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Sommet olympique, qui rassemble les principaux acteurs du Mouvement olympique, a reconnu que «la santé et la sécurité de tous les participants demeuraient la priorité numéro un». C’est dans cette optique que de nombreuses mesures ont été établies pour parer à chaque scénario. «Des moyens de pointe, avec des tests rapides de dépistage et des vaccins, seront ajoutés à cette panoplie de contre-mesures», pouvait-on lire dans le communiqué de presse du Comité International Olympique (CIO).

Pékin déjà en vue

Le Sommet olympique a également exprimé sa confiance et son engagement en faveur des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, prévus en 2022. «Les préparatifs techniques pour les Jeux se déroulent extrêmement bien malgré les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme des épreuves tests en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Tous les sites devraient être achevés d’ici la fin de cette année 2020.»

Kirsty Coventry, la présidente de la commission des athlètes du CIO, a, elle, abordé l’assouplissement de la règle 50 de la charte olympique. Elle stipule «qu’aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique».

L’ancienne nageuse zimbabwéenne, double championne olympique, a informé qu’il existait un «large dialogue permanent avec les athlètes du monde entier pour s’assurer que ces derniers peuvent exprimer leur soutien aux valeurs olympiques communes tout en respectant leurs concurrents et les règles sur l’aire de compétition».