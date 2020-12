Fin de saga: le conseil communal n’aura pas lieu à l’église

Face au refus du chanoine Huet d’autoriser la tenue du conseil communal de lundi à l’église de Tintigny, le député-bourgmestre Benoît Piedboeuf a décidé d’apaiser les esprits et donc de renoncer à son idée et d’organiser cette réunion du conseil via une vidéoconférence.

Ce midi, le député-bourgmestre de cette commune, Benoît Piedboeuf a annoncé que les élus ne se rassembleront pas dans l’édifice religieux en travaux, comme cela avait été convenu avec le curé et la fabrique d’église, mais que ce conseil communal aura lieu lundi via internet.

Dans notre édition de ce matin, nous expliquions l’agacement du vicaire-épiscopal à l’idée de voir l’église occupée à d’autre fin que cultuelle et le refus catégorique du chanoine Huet.

Voici le communiqué du bourgmestre Benoît Piedboeuf : « L'élégance et la bonne éducation commandent de ne pas se rendre là où on n'est pas le bienvenu.

Répondant à la demande contenue dans votre courriel - transmis à la presse- dont je viens de prendre connaissance, j'ai décidé contrairement à l'esprit contenu dans l'initiative "églises ouvertes" (La Fondation Églises ouvertes a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine des édifices religieux des cultes reconnus . En ouvrant ces édifices à un plus large public et en le rendant ainsi accessible à tous, il prendra un sens aux yeux d’un plus grand nombre. Ceci est une étape importante pour la conservation de ce patrimoine religieux ) de renoncer à organiser ce court conseil et la visite de l'édifice, restauré par nos soins, ce lundi. Cela, malgré l'accord intelligent et coutumier, tant de Monsieur le curé Chrétien Ekumé, que du Conseil de Fabrique de Tintigny, que je remercie encore de leur ouverture d'esprit.

Au-delà du texte, il y a l'esprit, d'ailleurs mis en œuvre dans notre commune depuis plus de trente ans, les exemples sont nombreux.

Inspirés par votre rigorisme, nous ne manquerons pas, à l'avenir, d'oublier l'esprit pour en revenir aux mots.

Nous allons remplacer ce moment teinté d'esprit pratique, de sens du devoir patrimonial et d'intelligence consensuelle, par une réunion virtuelle, la première à Tintigny. »