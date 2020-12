Le Père Noël a son bus, La plus belle prairie de Wallonie, Miracle à Pecq: 10 infos qui font du bien

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Elan de solidarité après l’amende d’un libraire

L’ouverture des commerces est régie en cette période de pandémie par des règles très strictes: port du masque, un client par 10 m2 et du gel hydroalcoolique à l’entrée. Vendredi dernier à Arlon, des contrôles ont été réalisés. Une librairie à Arlon prise en défaut a écopé une amende salée. Et étonnamment très rapidement les clients ont décidé de lancer une cagnotte pour aider leur libraire.

2 Le pari fou de deux nageurs bastognards

La traversée de la Manche est à la natation ce que l’Everest est à l’alpinisme. Éric Legrand et David Moinet, du TNTB, vont tâcher de relier Douvres à Wissant à la nage en août. Ils se relaieront toutes les heures.

3 Il construit une réplique grandeur nature de la Porsche 917

Le virus lui a été transmis par son père Arthur. En 2013, ce dernier achève la construction d’une réplique de la Lancia Stratos. Trois années plus tard, au retour d’un salon, Arthur offre à son fils la maquette d’une Porsche 917. C’est là que le déclic se produit. Georges se lance le défi d’en faire une réplique grandeur nature.

4 VIDÉO| Un bus customisé pour le père Noël: la dernière folie du lutin Serge

Cette année, pour respecter les règles sanitaires, le père Noël se promènera en bus dans les rues de Beauvechain. Jusqu’où ira Serge Hennebel pour faire rêver les enfants?

5 Miracle: Josiane, 80 ans, retrouvée sauve après avoir passé la nuit dehors

Dimanche dernier, une habitante de Meslin-l’Évêque, Josiane 80 ans, a disparu à proximité de son domicile. Elle a fort heureusement pu être retrouvée, vivante, le lundi après avoir passé une nuit dehors.

6 «Voudriez-vous m’écrire pour Noël»

À Malmedy, un home qui voulait briser un peu l’isolement de ses pensionnaires a lancé une opération sur Facebook intitulé: Voudriez-vous m’écrire pour Noël. Le succès a été immédiat et viral.

7 Mister Tattoo collecte des vivres pour les animaux et les sans-abri

À Andenne, on le connaît sous le nom de Christophe Collard mais aussi pour ses tatouages qui lui ont valu de décrocher le titre de 1er dauphin au Mister Tattoo Belgium 2018 (catégorie senior). Depuis, le chemin parcouru est énorme. Entre grand et petit écran et des passages remarqués dans diverses conventions, The Needle Boy a aussi à cœur de défendre la cause animale et les sans-abri. Pour la troisième année, il collecte des vivres et des vêtements pour ces êtres laissés sur le carreau.

8 Vendre 500 pulls pour de bonnes causes

Un établissement horeca qui se met à vendre des pulls pour la bonne cause. C’est le défi que s’est lancé Steve Grinnaert, patron du Dok’s à La Hulpe. Un établissement horeca pourtant pas épargné par la crise. Le tout en faveur d’une bonne cause.

9 La plus belle prairie de Wallonie est à Bullange

L’herbe y est clairement plus verte qu’ailleurs. Sur les hauteurs de Bullange, à plus de 600 mètres d’altitude, une prairie de 3 hectares a été désignée comme étant la plus belle de Wallonie. Un prix décerné par Natagora, la FUGEA et Natagriwal à l’éleveuse de bovins Christine Schleck, à l’issue du concours «Qu’elle est belle ma prairie».

10 VIDÉO | Un kilomètre de bougies pour rappeler que le combatsdes droits humains n’est pas terminé

Avec un peu d’avance sur le 10 décembre, l’avenue Franklin Roosevelt de Bruxelles a été décorée de centaines de bougies par Amnesty pour célébrer la journée des droits humains et rappeler ainsi que le combat était loin d’être gagné.

