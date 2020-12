VIDÉO | 11 cartons dont 2 rouges: Aston Villa remporte un derby musclé face à Wolverhampton

Un penalty dans le temps additionnel a permis à Aston Villa de remporter une victoire (1-0) pas forcément méritée, mais très précieuse à Wolverhampton, samedi pour la 12e journée de Premier League.

Le club de Birmingham pointe à la 8e place avec 18 points, à 6 points des leaders Tottenham et Liverpool, mais il compte deux matches en moins.

Wolverhampton, privé de son avant-centre mexicain Raul Jimenez, qui a subi une fracture du crâne contre Arsenal, et qui n’a pris que 4 points sur les 5 derniers matches, est 11e avec 17 points.

Ce derby des West Midlands n’a pas vraiment été très enthousiasmant, rythmé par 9 cartons jaunes et deux rouges, le premier à 6 minutes de la fin du temps réglementaire pour le Villans brésilien Douglas Luiz et le second contre le Portugais des Wolves et ancien monégasque, João Moutinho, dans les toutes dernières secondes de la partie.

Dans un match pauvre en occasions, c’est finalement un penalty concédé par Nelson Semedo, transfuge du Barça, pour une faute sur John McGinn au début du temps additionnel, qui a fait la différence.

Anwar El-Ghazi s’est chargé de le transformer en prenant Rui Patricio à contre-pied (1-0, 90+3).

Les Wolves peuvent s’en mordre les doigts, car ils avaient été les plus entreprenants, notamment avec Daniel Podence qui a tenté sa chance plusieurs fois (37e, 40e, 54e).

Ils s’étaient aussi créé la meilleure occasion du match par le jeune Portugais Fabio Silva, 18 ans et plus gros transfert de l’histoire du club (40 M EUR) en provenance de Porto, cet été, qui a touché le poteau (68e).

Mais l’équipe du meneur de jeu international Jack Grealish a confirmé qu’elle a de la ressource cette saison et qu’elle pourrait bien jouer les trouble-fête dans la course à l’Europe.