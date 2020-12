Coronavirus: Sophie Quoilin (Sciensano): «on ne retrouvera pas notre vie normale, au minimum jusqu’à l’été.»

Dans une interview au Soir, Sophie Quoilin, épidémiologiste à l’Institut de santé publique (Sciensano) estime qu’un déconfinement ne peut être envisagé dans l’immédiat.

Nos confrères du Soir proposent une longue interview de Sophie Quoilin qui est épidémiologiste auprès de Sciensano. Voici quelques extraits.

1. Sur le déconfinement

«Nous avons atteint un plateau et, vu les circonstances, nous n’irons pas beaucoup plus bas. La date du 15 janvier a été utilisée par le politique pour donner une perspective. En tant que médecin épidémiologiste qui surveille les maladies depuis 20 ans, je ne pense pas qu’on puisse s’attendre à des assouplissements dans les prochains mois. On ne retrouvera pas notre vie normale, au minimum jusqu’à l’été»

2. Sur le vaccin

«Ce qui va changer dans les prochains mois, c’est qu’une fois que la population à risque sera vaccinée, ceux qui sont en dessous de 50 ans pourront décider en âme et conscience des risques qu’ils prennent pour eux-mêmes. Petit à petit, le vaccin va permettre de retrouver des relations sociales et familiales qui seront de plus en plus normales.»

3. Sur le risque d’une troisième vague

«Les professionnels de la santé sont épuisés. Rien que pour eux, il ne faudrait pas de nouvelle vague. Mais je veux rappeler que le but n’est pas de protéger les hôpitaux en soi mais d’éviter que les gens tombent malades et meurent. Avec une troisième vague, on est touchés deux fois on aura les malades et on ne pourra plus offrir des soins de qualité.»