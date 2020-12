Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce samedi

La Belgique recevra au début du mois de janvier non pas 600 000 mais 300 000 vaccins Pfizer Photo News

Covid-19: on fait le point sur ce qui a fait l’actualité, en Belgique et dans le monde, ce samedi 12 décembre.

6 articles recommandés par la rédaction Toujours plus de 2.000 contaminations en moyenne chaque jour Le nombre moyen de contaminations avérées en Belgique était de 2.175,7 (-1%) sur la période du 2 au 8 décembre, selon les résultats provisoires présentés samedi par l’Institut de santé publique Sciensano. + À LIRE ICI La pagaille à Leuze: un énorme rassemblement des Hells Angels en dépit des restrictions sanitaires Plus de 200 motards ont fait fi des mesures sanitaires en se réunissant ce samedi matin dans le centre-ville. + À LIRE ICI Noël, ski, soleil… Tout est fait pour dissuader de voyager Envie d’aller respirer hors de l’air confiné de la Belgique? Les destinations safe se comptent sur les doigts d’une main. + À LIRE ICI De jeunes demandeurs d’asile confrontés à la réalité du Covid-19 au MontLégia, à Liège À la demande de Fedasil, des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ont visité vendredi une unité Covid du CHC MontLégia, à Liège. Pour leur montrer que la maladie existe. + À LIRE ICI Skiera ou skiera pas cet hiver dans les Hautes Fagnes? Pourra-t-on skier dans les Hautes Fagnes? Le point sur la situation, avec le bourgmestre de Waimes. + À LIRE ICI Le SOS d’une ferme en détresse La Ferme équestre de Louvain-la-Neuve est au bord du gouffre. La ferme pédagogique ne reçoit pas d’aides publiques Covid et lance un SOS. + À LIRE ICI

EN BELGIQUE

Pfizer ne pourra fournir à la Belgique que la moitié des vaccins attendus début janvier

La Belgique recevra au début du mois de janvier non pas 600 000 mais 300 000 vaccins Pfizer, selon l’Agence fédérale des médicaments.

+ À LIRE ICI

«Le retard de Pfizer ne met pas en danger la première phase de vaccination»

Le fait que le groupe pharmaceutique Pfizer accuse du retard dans la production de ses vaccins et qu’il ne sera en mesure de livrer, début janvier, que la moitié des doses initialement promises ne mettra pas en danger le lancement du programme de vaccination en Belgique, assure samedi Dirk Ramaekers, le président de la task force vaccination. Si Pfizer résorbe son retard d’ici fin février, cela ne posera pas de problème, ajoute-t-il.

+ À LIRE ICI

Saint-Nicolas a-t-il contaminé 45 personnes dans une maison de repos?

45 personnes d’une maison de repos ont été diagnostiquées positives au coronavirus, dans les jours qui ont suivi une visite de saint-Nicolas.

La cellule de crise communale mène l’enquête afin d’établir s’il y a un lien entre cette visite et les nombreuses contaminations dans cet établissement comptant 150 résidents.

+ À LIRE ICI

7 classes en quarantaine: enquête ouverte par la Ville de Charleroi contre un professeur de gym

Sept classes d’une école carolo ont été mises en quarantaine. Un professeur risque une procédure disciplinaire.

+ À LIRE ICI

Sophie Quoilin (Sciensano): «On ne retrouvera pas notre vie normale, au minimum jusqu’à l’été»

Dans une interview au Soir, Sophie Quoilin, épidémiologiste à l’Institut de santé publique (Sciensano) estime qu’un déconfinement ne peut être envisagé dans l’immédiat.

+ À LIRE ICI

59 contaminés dans une maison de repos après le passage de saint Nicolas

59 personnes d’une maison de repos ont été diagnostiquées positives au coronavirus, dans les jours qui ont suivi une visite de saint Nicolas.

+ À LIRE ICI

DANS LE MONDE

Feu vert des États-Unis au vaccin de Pfizer, premières vaccinations «dans moins de 24H»

Les États-Unis ont donné ce vendredi soir leur feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, ouvrant la voie à une campagne massive de vaccination dans tout le pays avec une première injection promise par Donald Trump «en moins de 24 heures».

+ À LIRE ICI

Pays-Bas: plus de 9.000 contaminations journalières

Le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes aux Pays-Bas poursuit sa hausse. De vendredi matin à samedi matin, 9.182 personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus, selon l’Institut royal néerlandais de santé publique (RIVM). C’est la première fois depuis le 31 octobre que la barre des 9.000 cas avérés est franchie.

+ À LIRE ICI

Les Américains recevront lundi les premiers vaccins

Les premiers lots de vaccins Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, autorisés vendredi aux États-Unis, arriveront lundi matin dans les centres de vaccination du pays pour commencer immédiatement à être administrés aux Américains, ont annoncé samedi les autorités américaines.

+ À LIRE ICI

L’Italie totalise le plus grand nombre de morts en Europe

L’Italie a totalisé samedi le plus grand nombre de morts du nouveau coronavirus en Europe depuis le début de l’épidémie – soit 64.036 -, prenant la place du Royaume-Uni pour ce dramatique record.

+ À LIRE ICI

DANS LE SPORT

18 cas de Covid-19 dont 14 joueurs: Eupen-Genk aura-t-il lieu mercredi?

L’AS Eupen fait face à une très forte propagation du coronavirus au sein de son noyau.

+ À LIRE ICI

Vormer, Schrijvers et Horvath positifs au Covid-19 avant le choc contre l’Antwerp

Le Club Bruges a annoncé samedi que Ruud Vormer, Siebe Schrijvers et Ethan Horvath ont été testés positifs au Covid-19.

+ À LIRE ICI

Les JO de Tokyo auront-ils lieu? Le Sommet olympique a exprimé sa confiance

Le neuvième Sommet olympique, réuni virtuellement samedi, a exprimé son «total engagement» et sa «pleine confiance» quant à l’organisation et la parfaite sécurité des prochains Jeux Olympiques de Tokyo, qui débuteront le 23 juillet 2021 dans la capitale japonaise avec un an de retard en raison de la pandémie de coronavirus.

+ À LIRE ICI