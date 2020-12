18 cas de Covid-19 dont 14 joueurs : Eupen-Genk aura-t-il lieu mercredi ?

L’AS Eupen fait face à une très forte propagation du coronavirus au sein de son noyau.

Ce vendredi, l’AS Eupen faisait savoir qu’en raison de sept cas de Covid-19 détectés au sein du noyau, le match contre Zulte-Waregem (prévu dimanche 16h) devait être reporté à une nouvelle date, laquelle reste à définir.

Ce samedi, on apprend par le quotidien germanophone Grenz-Echo que la situation est autrement plus inquiétante qu’annoncé chez les Eupenois.

Selon nos confrères, les derniers résultats des différents tests menés à l’AS feraient état de 18 cas positifs, dont 14 joueurs de l’équipe première.

Des chiffres particulièrement élevés qui mettent d’ores et déjà à mal la préparation et la tenue des rencontres prévues mercredi (face à Genk) et samedi (à Ostende).

Ce samedi matin, l’AS Eupen n’avait pas encore communiqué au sujet de ces chiffres.