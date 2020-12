Le jackpot de 200 millions d’euros, promis au vainqueur du rang 1 du tirage EuroMillions, est tombé ce vendredi soir.

Pour décrocher ce jackpot, l’heureux joueur devait cocher les numéros 6, 9, 13, 24 et 41, ainsi que les étoiles 3 et 12. C'est un Français qui remporte le plus gros gain de l'histoire de l'EuroMillions.

Un Belge et 11 autres joueurs européens passent près de l’exploit, avec une seule mauvaise étoile. Ils remportent plus de 2 millions d’euros.