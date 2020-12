Province de Luxembourg: à quoi ressembleront les zonings de demain?

La nouvelle génération de parcs d’activités économiques n’aura plus rien à voir avec le zoning des années 70. Idélux présente son nouveau référentiel.

L’intercommunale Idélux Développement, qui travaille au développement économique de la province de Luxembourg, planche depuis plus d’un an sur la troisième génération de zonings.

«Zoning», un terme qui fâche les dirigeants d’Idélux car il évoque trop les zonings des années 70, très peu intégrés à leur environnement.

Dans les années 90 et début des années 2000 sont arrivés les «parcs d’activités économiques.»

«Aujourd’hui, nous sommes encore plus ambitieux, annonce Elie Deblire, président d’Idélux. Nous voulons développer des parcs résolument ancrés dans le développement durable, combinant le plus harmonieusement possible les sphères économique, environnementale et sociale.»

Des zonings 3.0 appelés «écoparc» par certains au sein d’Idélux. La dénomination définitive n’a pas encore été choisie.

Un vade-mecum

L’intercommunale a élaboré un référentiel, comprenant 10 thèmes, 26 objectifs et 61 mesures. « Toute une série de mesures existait déjà, reconnaît le directeur d’Idélux, Fabian Collard. Maintenant, on les coule dans un référentiel.»

Ce vade-mecum du parc d’activités économiques de demain intègre toute une série d’obligations légales et d’orientations européennes, fédérales et régionales. C’est le cas par exemple au niveau de l’infiltration des eaux.

Les parcs pilotes de ce nouveau référentiel seront l’extension du Wex (Wex II) et le parc de Schoppach, à Arlon. Le territoire de ce dernier est encore et toujours occupé par les Zadistes. Si la ZAD, qui occupe aussi le terrain médiatique, n’a pas provoqué cette réflexion de nouveau parc, elle l’a notamment influencée dans la volonté d’Idélux de mieux communiquer vers les citoyens «pour éviter les ambiguïtés et les fake news», commente Fabian Collard.

Quel impact sur le prix des terrains équipés?

Quel impact aura le développement de ces parcs d’activité nouvelle génération sur le prix des parcelles? « On défendra nos projets futurs au mieux et on espère que les subsides vont suivre et intégrer les frais supplémentaires, répond Elie Deblire. Après, il ne faut pas se leurrer, mais je ne pense pas que la préoccupation première d’une entreprise soit 5€ de plus ou de moins du mètre carré. Si on augmente un peu le prix du mètre carré en allant vers plus de qualité, ce sera acceptable pour les entreprises. »

«Ces parcs répondront aux besoins qu’auront les entreprises au regard des nouvelles impositions», complète Fabian Collard.

Par ailleurs, Idélux compte proposer pour certaines implantations, la possibilité pour les entreprises de bénéficier d’un bail emphytéotique (un bail longue durée). Jusqu’à présent, à part l’achat du terrain, les entreprises pouvaient uniquement recourir à un leasing immobilier.

Signalons que ce référentiel n’est pas figé dans le marbre. Il est susceptible d’évoluer pour s’adapter à de nouveaux besoins, ou suite justement à son impact sur le prix de revient ou sur l’attractivité des futurs parcs d’activité.

Voici quelques mesures phares Impossible de détailler les 26 objectifs et 61 mesures que contient le référentiel des futurs parcs d’activités économiques. En voici quelques-unes que nous avons retenues: – Informer davantage le citoyen, en intégrant les riverains et les entreprises concernées dès la localisation du parc retenue. «Nous voulons créer une relation directe, d’écoute et de confiance », commente le conseiller général Georges Cottin. Une relation qui se poursuivra une fois le parc créé, entre autres par des journées portes ouvertes. – Maximiser l’occupation du sol, en répondant aux normes wallonnes d’occupation de 50 à 70% de chaque parcelle; en testant des projets de mitoyenneté; en réaffectant des friches. – Un espace agréable à vivre: en imposant aux entreprises un aménagement de qualité en zone avant, coté voirie; en créant des espaces de convivialité pour les travailleurs et habitants (promenades autour des bassins d’orage, équipements légers de loisir, mise en place d’éléments artistiques…). – Favoriser la biodiversité: chaque entreprise devra végétaliser une partie du bâti, Idélux favorisera le développement de projets de biodiversité. C’est déjà le cas dans certains parcs, autour de bassins d’orage et avec des zones dédiées. «À certains endroits, on constate qu’il y a plus de biodiversité qu’avant», commente Elie Deblire. – Favoriser la mobilité douce, avec la création d’itinéraires piétons et cyclistes sécurisés; en sensibilisant le TEC à la desserte des nouveaux parcs; en incitant les entreprises à mettre en place des parkings vélos; en implantant des parkings collectifs et de covoiturage. – Encourager les énergies renouvelables, en mettant notamment en relation les entreprises d’un même zoning, pour qu’elles consomment et partagent entre elles l’énergie verte produite. Une autoconsommation collective qui sera rendue possible à partir de 2022, dans le projet wallon Zelda. – La gestion des terres excavées: étudier le nivellement des futurs parcs afin de ne pas évacuer de terres. Au contraire, l’idée est de pouvoir accueillir des terres externes, afin d’apporter une solution aux entreprises et particuliers dans la gestion des terres excavées.