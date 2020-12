La campagne de vaccination contre le coronavirus pourrait commencer lundi aux États-Unis

Les doses seront livrées directement aux hôpitaux et pharmacies qui vaccineront les deux groupes prioritaires: les résidents de maisons de retraite et les professionnels du secteur de la santé. AFP

Le ministre américain de la Santé Alex Azar a estimé vendredi que le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 pourrait commencer à être administré dès lundi aux États-Unis, après l’approbation des autorités sanitaires.

«Nous allons travailler avec Pfizer sur la distribution (du vaccin) et nous pourrions donc voir des personnes être vaccinées lundi ou mardi», a-t-il indiqué dans un entretien à la chaîne ABC.

Un comité consultatif de l’Agence américaine des médicaments (FDA) a recommandé jeudi d’autoriser ce vaccin aux États-Unis, ce que l’agence devrait faire «dans les deux prochains jours», selon M. Azar.

Les doses seront livrées directement aux hôpitaux et pharmacies qui vaccineront les deux groupes prioritaires: les résidents de maisons de retraite et les professionnels du secteur de la santé.

Une responsable de la FDA a précisé que le vaccin sera déconseillé aux États-Unis aux personnes ayant une allergie connue à l’un de ses ingrédients.

Les États-Unis sont, en valeur absolue, le pays le plus touché au monde par la pandémie, avec 15,6 millions de cas recensés et plus de 292.000 morts, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins, qui font référence.