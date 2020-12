Excel Mouscron: Les supporters font part de leur ras-le-bol (+ la sélection)

Une délégation des Excel Boys a laissé un message au staff et aux joueurs. Suffisant pour avoir une réaction?

À Louvain, Mouscron a récolté sa neuvième défaite de la saison en 15 matchs seulement. Pour les supporters, ce fut la goutte d’eau qui faisait déborder le vase. Certains ont dès lors décidé d’interpeller le staff et les joueurs. C’est ainsi que des affiches ont été collées sur les portes donnant l’accès au vestiaire. Le message délivré est très clair: les aficionados veulent des guerriers sur le terrain. «Nous sommes bientôt à la moitié du championnat et nous nous trouvons toujours derniers du championnat. Certes, il reste encore assez de matches pour se sauver. Mais si vous voulez nous sauver, il faudra tout donner jusqu’à la fin. Se bouger sur le terrain. Ne rien lâcher. C’est ça que nous voulons voir. Nous sommes toujours derrière vous, mais notre patience a ses limites. On veut du changement dès maintenant. Retenez un truc très important: le blason que vous portez quotidiennement n’est peut-être qu’un logo de club de foot pour vous, mais pour nous, c’est bien plus que ça. Ce blason, c’est notre ville, notre passion, notre fierté. Vous n’êtes que de passage, mais pas nous. Respectez ce maillot et mouillez-le! Bougez-vous, réveillez-vous, le changement, c’est maintenant». Seul petit bémol à l’action, les feuilles ont été apposées lors du jour de repos des joueurs. Pas certain donc que tout le monde ait pu le lire

«Juste leur dire qu’ils me manquent»

En conférence de presse, Jorge Simao n’est pas revenu très longuement sur cet épisode. Il a juste tenu à adresser un message à tous ceux qui suivent le club. « Je veux simplement leur dire qu’ils me manquent. Je n’ai pas encore eu la chance de joueur dans un stade où ils étaient présents mais j’attends vraiment cela. Car c’est comme cela que l’on peut vivre le football. Cela manque énormément».

Mais pour espérer le soutien des plus fervents lorsque le retour au stade sera possible, l’Excel devra montrer un bien meilleur visage d’ici là. Car plus que des points (NDLR: même s’ils seront bien utiles), c’est une attitude qu’ils veulent voir avant tout.