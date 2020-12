Quarantaine obligatoire au retour d’une zone rouge: l’État belge attaqué en justice

Un agent de voyage a annoncé, vendredi, qu’il a entamé une action en justice contre l’État belge, suite à l’annonce, le 8 décembre, du rétablissement de la quarantaine obligatoire au retour de vacances en zone rouge.

Il dénonce également des «codes couleurs» qui ne tiennent pas compte de la situation épidémiologique réelle des pays. L’affaire sera introduite mercredi matin devant le tribunal civil de Bruxelles en référé.

«La levée de l’interdiction de voyager en zone rouge et la mise en place du formulaire d’auto-évaluation, qui était beaucoup plus cohérent puisque basé sur le comportement des citoyens et non uniquement sur des codes couleurs, nous avait offert un second souffle», a déclaré le demandeur, Damien Keutgen, gérant des agences de voyages RTK Travel Center Herve et Heusy.

«Or, aujourd’hui, tout est fait à nouveau pour décourager les voyageurs, sous le faux prétexte que cela favoriserait la propagation du virus. Nous subissons une nouvelle fois les conséquences des incohérences du gouvernement. Nous ne pouvons plus le tolérer», a-t-il dit pour expliquer sa décision d’agir en justice.

«De plus, à ce jour, il existe deux cartes pour l’Europe, une faite par le SPF Affaires étrangères et une par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Elles diffèrent sur plusieurs points, et on ne sait pas sur laquelle nous devons nous baser. Par ailleurs, tout le reste du monde a été placé en zone rouge sans aucune explication. Or, nombreux sont les pays qui pourraient être placés en vert ou en orange si on se basait sur les chiffres réels. Une telle cacophonie nous empêche de travailler et c’est inadmissible», a encore affirmé Damien Keutgen.