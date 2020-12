Programmes validés pour 4 contrats-écoles à Anderlecht, Schaerbeek et Saint-Gilles

Le gouvernement bruxellois a validé les programmes pour ses contrats-écoles d’ici 2024. Pour rappel, les quatre écoles retenues dans ce cadre sont l’École n°1 à Schaerbeek, VBS Champagnat à Schaerbeek, Uilenspiegel à Saint-Gilles et l’Institut Marius Renard à Anderlecht.

Le gouvernement bruxellois a adopté les programmes d’actions et d’investissement de quatre nouveaux contrats école pour la période 2020-2024, a annoncé vendredi le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (PS).

Le contrat école est un programme régional de rénovation urbaine qui vise à revaloriser les abords des établissements scolaires à Bruxelles en renforçant les liens avec le quartier.

Les quatre écoles retenues dans ce cadre sont l’École n°1 à Schaerbeek, VBS Champagnat à Schaerbeek, Uilenspiegel à Saint-Gilles et l’Institut Marius Renard à Anderlecht.

Un montant total de 5 millions d’euros sera mis à disposition pour les contrats école sur une période de mise en œuvre de quatre ans.

Selon le cabinet de Vervoort, la revalorisation des abords et la meilleure intégration de l’école dans son environnement sont des priorités du Plan régional de développement durable (PRDD) et de la Stratégie Go4Brussels 2030 de la Région bruxelloise.

Aux yeux du ministre-président bruxellois, le contrat présente de nombreux avantages, tant pour l’établissement que pour le quartier: les écoles bénéficient d’un soutien régional pour améliorer leurs environnements immédiats et renforcer la sécurité (espaces verts, sécurisation de l’entrée, etc.); les riverains et associations locales pourront aussi bénéficier de l’infrastructure scolaire en dehors des heures de cours (salle de sport, salle de spectacle, cour de récréation etc.)

Comités

En décembre 2019, le bureau d’études City Tools avait été chargé de réaliser les diagnostics et les programmes d’actions et d’investissement pour une première série de quatre contrats (2020-2024).

Le Service école de perspective.brussels a quant à lui constitué quatre comités d’accompagnement pour faire le suivi du processus d’élaboration des programmes des contrats.

Ces comités sont composés d’un représentant du cabinet du ministre-président, de différents départements de perspective.brussels, du bureau d’étude Citytools, de Bruxelles Mobilité, de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Direction générale des infrastructures scolaires subventionnées), de la Vlaamse Gemeenschap Commissie (Onderwijs en Vorming), des pouvoirs organisateurs et des directions des écoles sélectionnées, ainsi que des services communaux et acteurs sociaux concernés.

Les programmes d’actions et d’investissement de chaque contrat école ont été soumis aux comités d’accompagnement, qui ont tous émis un avis favorable.