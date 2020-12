Bruit des avions: jusqu’à 15 millions d’astreintes pour l’État dans les 2 prochaines années

L’État belge a une nouvelle fois été condamné au paiement d’astreintes dans le cadre de l’action en cessation environnementale initiée par la Région bruxelloise pour faire cesser les violations répétées de l’arrêté bruit, de jour comme de nuit.

Le tribunal de première instance a une nouvelle fois condamné mercredi l’État belge au paiement d’astreintes dans le cadre de l’action en cessation environnementale initiée par la Région bruxelloise pour faire cesser les violations répétées de l’arrêté bruit de jour comme de nuit sur la route du canal; et durant la nuit sur la route du Ring et sur celle empruntée pour les atterrissages sur la piste 01, a-t-on appris.

L’arrêt rendu cette semaine prolonge les effets de la condamnation de l’État dans un jugement du 29 juillet 2017 pour ces motifs.

L’État belge avait alors aussi été condamné à effectuer, à ses frais, une étude d’incidences de l’exploitation de l’aéroport sur l’environnement en ce qui concerne les nuisances sonores. Le rapport final de cette étude devait être transmis dans les douze mois de la signification du jugement.

Le jugement de mercredi confirme que l’étude d’incidences reste incomplète, ne répond pas aux exigences du jugement de 2017 et d’un autre de février 2019 qui avait fixé une première salve d’astreintes assorties d’un plafond.

À l’approche de ce plafond, et sans résultat probant, la Région bruxelloise à laquelle se sont jointes la plupart des communes de la capitale, ainsi que celles de Kraainem et de Wezembeek-Oppem s’était à nouveau tournée vers le tribunal civil en février dernier.

À présent, l’étude d’incidences doit être complétée pour le 1er juin 2022 sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard.

En outre, le tribunal a déterminé un nouveau dispositif pour s’assurer que la situation ne s’aggrave pas en termes de nuisances sonores au-dessus de la capitale en particulier sur les routes du ring, canal et 01 précitées. Il fixe un montant d’astreintes à 10.000 euros par infraction importante à l’arrêté «Bruit des avions» de la Région-Capitale pour les 24 prochains mois. Le plafond des astreintes a été porté à 5 millions euros pour chacune de ces routes pour les 24 prochains mois.

«L'occasion d'entamer un dialogue constructif avec le nouveau ministre fédéral de la Mobilité et toutes les parties prenantes» Le ministre bruxellois de l'Environnement, Alain Maron (Écolo), a estimé ce vendredi que les nouvelles astreintes imposées à l'État belge pour non-respect des normes de bruit lors du survol de la Région bruxelloise via plusieurs routes aériennes constituent une opportunité pour rechercher des solutions au profit de l'ensemble des riverains. Interrogé par Belga, le ministre bruxellois de l'Environnement, Alain Maron, a dit prendre acte de ce jugement qui confirme selon lui «le bien-fondé des actions et des lignes défendues par la Région dans ce dossier». Pour lui, ce jugement sera «l'occasion d'entamer un dialogue constructif avec le nouveau ministre fédéral de la Mobilité (NDLR: le vice-Premier Écolo Georges Gilkinet) et toutes les parties prenantes – communes, associations et Régions». «C'est une opportunité pour explorer et rechercher des solutions concrètes pour l'ensemble des riverains de l'aéroport», a ajouté Alain Maron.

Promis depuis 2003, jamais réalisé

Le jugement qui impose à l’État belge de nouvelles astreintes pour non-respect persistant de la réglementation du survol de la capitale renforce la nécessité de réaliser une vraie cartographie de la situation des survols promis depuis 2003 et jamais réalisé, a affirmé ce vendredi le Service de Médiation de l’aéroport national de Zaventem.

Le tribunal de première instance a une nouvelle fois condamné, mercredi, l’État belge au paiement d’astreintes dans le cadre de l’action en cessation environnementale initiée par la Région bruxelloise pour faire cesser les violations répétées de l’arrêté bruit de jour comme de nuit sur plusieurs routes aériennes. L’État belge reste également tenu de réaliser, à ses frais, une étude d’incidences de l’exploitation de l’aéroport sur l’environnement en ce qui concerne les nuisances sonores, également sous peine d’astreinte supplémentaire.

Pour le Service de Médiation fédéral, le jugement ne considère pas le rapport du bureau d’études Envisa commandé par l’ex-ministre fédéral de la Mobilité François Bellot comme une étude d’incidence mais «un condensé d’entretiens sans liens et sans fondements, avec parfois des inepties et des erreurs manifestes, un rapport incomplet qui ne reprend aucune donnée acoustique».

Pour le Service fédéral de Médiation, il convient avant toute chose de réaliser une vraie cartographie de la situation des survols.

«Ce cadastre du bruit est promis depuis 2003 et depuis 17 ans, il n’a jamais été réalisé», a fait observer Philippe Touwaide, directeur du Service de Médiation.

Aux yeux de celui-ci, le cadastre est un instrument scientifique qui doit permettre de façon neutre et indépendante de réellement déterminer la situation des survols commune par commune, quartier par quartier.

«Ensuite, il convient d’appliquer, de faire appliquer et de respecter toutes les décisions de justice exécutables de plein droit et non soumises à recours suspensif, comme les cessations environnementales ou le récent Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles qui condamne l’État belge pour faute dans l’organisation d’une dispersion des vols vers la piste 01/19. Un État de Droit doit respecter les décisions de justice, dans le cas présent, en supprimant l’instruction sur les normes de vent du 16 décembre 2013 et en suivant à la lettre le contenu de l’instruction du 17 juillet 2013 comme arrêté par la Cour d’Appel de Bruxelles en octobre dernier», a encore commenté Philippe Touwaide.