Une «pénurie imminente» de deux anticoagulants qui inquiète

Cinq associations médicales, dont l’Absym, s’inquiètent d’une «pénurie imminente» de deux anticoagulants, le «Marevan» et «Marcoumar», qui sont pourtant d’«importance vitale», selon elles.

Pour le Marevan, un risque de rupture de stock existe à très court terme, «avant la fin de l’année 2020», et après, il sera difficile de se procurer ce médicament, avertit-on. En ce qui concerne le Marcoumar, il devrait disparaître du marché belge à partir du 31 mai 2021.

«Pourtant, ces deux médicaments sont d’une importance majeure pour les patients. L’année dernière, ces dérivés de coumarine ont été prescrits à plus de 80.000 patients. De plus, pour de très nombreux patients, elles représentent les seuls traitements anticoagulants disponibles. Modifier le traitement pour passer d’une coumarine à une autre n’est pas simple, cela comporte des risques et ce n’est pas toujours possible pour tous les patients», alertent l’Absym, l’ASGB/Cartel, l’AADM, la Belgian Society for Thrombosis and Haemostasis (BSTH) et la Belgian Society for Cardiology (BSC).

Ces associations médicales demandent donc aux autorités gouvernementales d’agir d’urgence, en concertation avec toutes les parties concernées, pour que ces anticoagulants restent disponibles pour les patients belges.