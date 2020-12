VIDÉOS | «Cyberpunk 2077»: «un chef-d’œuvre» du jeu vidéo… truffé de bugs sur PS4 et Xbox One

Pourtant annoncé à grand renfort de publicités comme l’un des jeux les plus innovants de cette année, «Cyberpunk 2077» a essuyé pas mal de critiques dès sa sortie officielle. En cause, de très nombreux bugs sur PS4 et Xbox One.

Avant même sa sortie officielle, «Cyberpunk 2077» était présenté comme le jeu vidéo de l’année. Moins de 24 heures plus tard, certains le considèrent déjà comme le plus gros raté de 2020.

Huit ans après avoir été annoncé pour la première fois, le bébé de CD Projekt RED - le même studio polonais à qui on doit «The Witcher, Wild Hunt» sorti en 2015 et considéré comme un des meilleurs jeux de dernières années - a donc déçu un grand nombre de joueurs dès sa sortie officielle, ce jeudi. En cause, des bugs aussi récurrents qu’inattendus à ce niveau.

En effet, malgré un budget colossal estimé à 270 millions d’euros, une campagne de promotion digne d’un film d’Hollywood - Keanu Reeves prête même son visage à l’un des principaux personnages du jeu -, de réelles innovations techniques - le site Gameblog.fr évoque même «un chef d’œuvre» - et deux reports successifs, les versions PS4 et Xbox One de «Cyberpunk 2077» recèlent un nombre de bugs impressionnant et des défauts de graphismes. Entre les erreurs de texture et une intelligence artificielle extrêmement faible, les critiques pleuvent sur les réseaux sociaux.

«Sur la PS4, les graphismes sont horribles. Je ne peux pas le supporter», a par exemple déclaré le joueur polonais Michal Muszynski, cité par le site local Komputer Swiat.

Et c'est que ça, que ça, QUE ça... Je pue le seum, parce que mon dieu l'univers à l'air sublime mais tu facepalm toutes les 30 secondes ?? pic.twitter.com/hGigzni9X2 — CLAPMAN (@Clapman_YT) December 9, 2020

Et un dernier venant encore une fois directement du #GKLive (toujours l’introduction du jeu, mais avec cette fois-ci un vrai accès à l’open world) pic.twitter.com/0KpKvAKfe5 — Gamekult Jeux Video (@Gamekult) December 9, 2020

Résultat des courses? Nombreux sont les joueurs, journalistes et influenceurs qui vont même jusqu’à suggérer d’ajourner l’achat du jeu de plusieurs mois, le temps de voir les correctifs arriver.

Ce qui fait grincer des dents au QG de CD Projekt RED où l’on assiste, impuissant, à une baisse de 10,5% de sa valeur depuis hier jeudi à la Bourse de Varsovie.

Le président de CD Projekt RED, Adam Kicinski, a beau répéter au site Onet.pl qu’il y avait plus de huit millions de précommandes pour le jeu, «un résultat phénoménal», et que le jeu fonctionne «très bien sur la plupart des configurations», le studio polonais paie cher les critiques.

Mince lueur d’espoir pour le studio polonais, le jeu s’en sort mieux sur les consoles PS4 Pro et Xbox One X, et profite de la rétrocompatibilité des consoles PS5 et Xbox Series. En attendant d’exploiter pleinement les capacités des consoles de nouvelle génération… en 2021.