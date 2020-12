Un prix juste pour ceux qui nous nourrissent

Depuis 2019, Dominique et Henri Van Parijs apposent le label «Prix Juste Producteur» sur leurs boîtes d’œufs «L’Œuf du Pré Maca». C.VB

Les producteurs d’aujourd’hui sont de plus en plus nombreux à réinventer leur démarche commerciale. Investissements, vente directe, moins d’intermédiaires… Mais à quel prix?

En collaboration avec l’Apaq-W

Depuis 2019, Dominique et Henri Van Parijs produisent des œufs labellisés «Prix Juste Producteur». À l’achat de leur premier poulailler mobile, il était évident pour le couple d’agriculteurs de reprendre le pouvoir sur leur rémunération dans une dynamique cohérente. Après des années de difficultés à vendre le lait de leurs vaches à des négociants qui cassaient les prix, il fallait chercher un autre modèle.

Ce modèle, Dominique et Henri l’ont trouvé en Allemagne, chez un fabricant de poulaillers mobiles, un concept unique. En proposant leurs œufs frais en vente directe 24h/24 depuis chez eux, le couple a pu retrouver du sens en ce qu’il faisait.

C.VB Pour retrouver aussi un équilibre financier nécessaire à la survie de l’exploitation, Dominique et Henri ont pu faire apposer le label «Prix Juste Producteur» qui garantit au consommateur un prix qui couvre les coûts de production et qui assure une juste rémunération aux producteurs.

Car la difficulté avec ce nouveau mode de production, c’était de faire reconnaître la valeur ajoutée du produit. «Ces poulaillers mobiles, c’est de l’investissement dans la qualité. Une poule nourrie aux graines de lin et bénéficiant d’une nouvelle herbe chaque semaine produit des œufs uniques.»

Une garantie pour le consommateur

Ce label, c’est une manière pour Dominique Van Parijs de valoriser tout le travail produit, mais aussi de certifier le prix de la qualité.

Dominique et Henri ont disposé un frigo à l’entrée de la ferme, et une caisse à côté. Trois euros pour la boîte de dix petits œufs, quatre pour les œufs moyens et cinq pour les gros. Ces prix ont été fixés avec le Collège des producteurs en fonction d’un cahier des charges strict.

Ce n’est pas un prix pondu au saut du lit un petit matin, c’est la valeur réelle de notre travail

Les membres du Collège sont venus constater tous les coûts de production du couple avant d’établir un prix de vente qui leur garantisse une rémunération correcte. «Ce n’est pas un prix pondu au saut du lit un petit matin, c’est la valeur réelle de notre produit.» Dominique et Henri ont ainsi pu reprendre le pouvoir sur toute la chaîne de production, de la récolte à la vente.

Depuis, c’est l’explosion, les agriculteurs sont victimes de leur succès. Le frigo en self-service s’est souvent retrouvé vide, et la caisse à côté, pleine à craquer. Le deuxième poulailler est arrivé en février, et le troisième est déjà commandé.

Soutenir l’économie locale et durable

Image d’illustration Collège des Producteurs Pour Bernard Mayné, responsable du label Prix Juste Producteur, la démarche se justifie d’abord parce que le secteur manque cruellement de valorisation. «On considère que 3500 producteurs partiront bientôt à la retraite. Quels jeunes vont reprendre tout ça? Et dans quelles conditions?» Une juste rémunération du métier pourrait être une motivation suffisante pour amener davantage de jeunes à produire notre alimentation de demain.

Le responsable du label observe aussi un retour croissant à une alimentation plus locale et durable opéré par le consommateur. «Le grand public se tourne à nouveau vers des produits de chez nous, mais à quel prix?».

La réponse n’est pas simple, d’autant plus que les produits internationaux disponibles dans nos supermarchés ne sont pas toujours commercialisés selon les mêmes règles que les produits d’ici. «Les prix du marché mondial n’ont aucun lien avec les réalités dans lesquelles nos producteurs travaillent en Wallonie. Il est donc essentiel de créer des outils pour leur permettre de reprendre une place centrale dans la démarche commerciale.» Dans ce contexte, le label Prix Juste Producteur s’impose comme une solution pour valoriser le producteur, son produit et sa démarche.