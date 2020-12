VIDÉO | Redécouvrez nos 10 reportages vidéo les plus marquants de 2020

Découvrez nos reportages les plus marquants de l’année 2020. EDA – Jacques Duchateau, Thomas Longrie, Benoît Robaye et Romain Veys

Parce qu’ils témoignent d’une formidable histoire humaine, parce qu’ils vous ouvrent les portes de sites époustouflants ou encore parce qu’ils vous emmènent au cœur de l’actualité brûlante de cette année: nos journalistes ont sélectionné pour vous les 10 reportages les plus marquants de 2020, à découvrir ou revoir en libre accès et sans modération.

Présents quotidiennement sur le terrain aux quatre coins de la Wallonie et sur Bruxelles, nos journalistes vous ramènent tout au long de l’année des images fascinantes à plus d’un titre.

Si certaines mettent en avant des destins hors du commun ou présentent des talents de nos régions, d’autres vous plongent au cœur de l’actualité brûlante ou vous ouvrent les portes de lieux habituellement inaccessibles au public.

De tous ces témoignages, de toutes ces rencontres, de toutes ces découvertes et de tous ces rushes, les journalistes de notre rédaction ont sélectionné pour vous une liste de 30 reportages réalisés en 2020 à ne pas manquer, dont les 10 plus marquants vous sont proposés ci-dessous en accès libre et direct, par ordre chronologique de publication.

Bon visionnage!