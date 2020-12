VIDÉO | Coronavirus: «Le plateau actuel se situe à un niveau encore trop élevé et dangereux», selon Sciensano

«La charge des hôpitaux ainsi que le nombre de cas avérés et de décès sont encore trop élevés», rappelle l’Institut de santé publique, inquiet du plateau sur lequel stagne actuellement la Belgique.

Alors que la Belgique vient de franchir le cap des 600.000 cas avérés depuis le début de la crise sanitaire, Sciensano, sans Yves Van Laethem, absent, a surtout rappelé aux Belges que des efforts doivent être encore consentis pour sortir de la 2e vague de la pandémie.

«Au cours des dernières semaines, nous avons réussi à réduire ensemble le taux de contamination Ce qui a fait passer la Belgique d’un taux parmi les plus élevés à un des plus bas d’Europe. Malheureusement, le plateau actuel se situe à un niveau encore trop élevé et dangereux», assure Steven Van Gucht, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

Si la Belgique s’en sort mieux que d’autres voisins, comme les Pays-Bas ou l’Allemagne, sa situation reste problématique, estiment les virologues. «Avec près de 200 hospitalisations par jour, la charge des hôpitaux ainsi que le nombre de cas avérés et de décès sont encore trop élevés», explique l’Institut de santé publique.

Face à des tendances nationales qui augmentent à nouveau légèrement, comme c’est le cas désormais pour les infections, ou qui diminuent de plus en plus lentement, comme pour les hospitalisations, Sciensano invite tout le monde à respecter les mesures en vigueur. Et, entre autres, à ne pas se retrouver en intérieur, dans un espace confiné où le virus peut se propager plus facilement.

«Les mois d’hiver qui arrivent seront les plus difficiles pour nous, et les plus faciles pour le virus. Nous allons devoir faire de sérieux efforts pour traverser cette période», reconnaît Steven Van Gucht, persuadé que les Belges abordent un virage dans cette 2e vague de la pandémie et qu’il ne tient désormais plus qu’à eux, et à «leur persévérance», de faire repartir les tendances à la baisse.