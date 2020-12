Coronavirus | Le casting du nouveau groupe d’experts qui conseillera le gouvernement se précise, Erika Vlieghe reprend la présidence

Covid-19: un nouveau groupe d’experts conseillera le gouvernement et devra rendre un premier avis sur la possibilité de rouvrir les coiffeurs et autres métiers de contact.

L’infectiologue anversoise Erika Vlieghe reprend la présidence de ce groupe, composé majoritairement d’experts médicaux, selon Le Soir. Le quotidien précise que 23 des 24 noms sont connus. Ce nouveau groupe, dont le nom n’est pas encore connu, devra rendre un premier avis sur la possibilité de rouvrir les coiffeurs.

Ce groupe, en charge de la «stratégie de management» de l’épidémie, devra «non seulement préparer les décisions du Comité de concertation de janvier mais aussi proposer des avis sur la stratégie de gestion, l’évaluation des mesures et l’échelonnement de l’assouplissement». Il a déjà été missionné pour remettre un avis sur la réouverture des coiffeurs et autres métiers de contact, et s’est réuni une première fois lundi.

Ce groupe compte un président, un représentant de l’OMS pour le volet international, six représentants de l’administration fédérale Sciensano et des entités fédérées, dix experts externes issus du monde médical (virologues, infectiologues, épidémiologistes, biostatisticiens) et six experts au profil plus «sociétal» (sciences du comportement, santé mentale, économie).

Parmi les membres, on retrouve également les comparses des conférences de presse quotidiennes, à savoir les porte-parole interfédéraux Yves Van Laethem et Steven Van Gucht. C’est aussi le retour du virologue flamand Marc Van Ranst.

Les biostatisticiens Niel Hens et Geert Molenberghs, à l’origine des projections mathématiques qui permettent de mieux appréhender la pandémie, sont toujours de la partie, tout comme les ex-membres du GEES Mathias Dewatripont et Céline Nieuwenhuys (lire l’ensemble des profils ci-dessous). Pour boucler le casting, le commissaire Facon doit encore dénicher un dernier expert de type «épidémiologiste», sur quota francophone.

Ce nouveau groupe sera composé de 12 Flamands, 11 francophones et 1 germanophone. 16 hommes et 7 femmes (et un expert dont on ne connaît pas encore le genre). Cette fois, il est prévu que ces experts soient rémunérés pour leur mission, selon les mêmes modalités que ceux qui travaillent pour le KCE (Centre fédéral d’expertise des soins de santé).