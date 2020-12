Quelle météo ce vendredi ? Des précipitations, parfois à caractère hivernal

En Ardenne, voire même ailleurs, il pourra y avoir temporairement des précipitations à caractère hivernal.

Le ciel sera très nuageux ce vendredi avec des périodes de pluie, indique l’Institut royal météorologique (IRM) dans ses dernières prévisions. En Ardenne, voire même dans le nord-est du pays, il pourra y avoir temporairement des précipitations à caractère hivernal. Les températures seront comprises entre 1 à 9 degrés.

L’IRM précise qu’1 à 2 cm de neige fraîches seront encore possibles en Hautes Fagnes.

Ce vendredi soir et cette nuit, la nébulosité restera généralement abondante avec des averses, plus fréquentes en soirée. De la brume ou du brouillard pourront se former localement. Les minima se situeront entre +1 degré en haute Ardenne et +7 degrés à la mer.

Ce samedi, le ciel restera couvert avec toujours un risque de quelques averses. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés sur le nord-ouest.

Dimanche, le temps sera sec et il ne devrait pas pleuvoir avant la soirée. Les maxima seront compris entre 3 et 8 degrés.

Lundi, une zone de pluie pourrait traîner sur le pays toute la journée. Les maxima oscilleront de 6 à 11 degrés.